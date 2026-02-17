En Santiago se comenta: Luisín Jiménez y su controversia

Luisín Jiménez, quien en su momento fue político y comediante, hoy está muy activo en las redes sociales, donde sus comentarios controversiales lo han colocado en el centro de la opinión pública. Las reacciones no se han hecho esperar: mujeres y un grupo de comunicadoras reconocidas le han respondido con firmeza.

Todo surgió a raíz de un reportaje realizado a varias figuras femeninas en el Listín Diario, especialmente por lo expresado por Tania Báez sobre cómo le gustaría que fuera su pareja. Si Luisín hubiese sido más respetuoso en sus análisis, la situación habría sido distinta. Es cierto que hay realidades que se pueden debatir, pero denigrar a una mujer nunca será correcto ni aceptable.

COMENTARIO

Lo que pasa es que en este país, muchos hombres creen que están acabando, pero no saben que es con su vida y como en la actualidad hay más mujeres que hombres y por igual muchos gays, algunos piensan que pueden tener varias parejas a la vez.

Sin embargo, para que una dama le haga caso a un hombre, este debe tener muchas cualidades, valores y respeto, porque las mujeres profesionales y de la categoría de esas comunicadoras no van a interesarse en un patán y cada vez se hace más difícil encontrar hombres con madurez emocional y responsabilidad.

Creo que debe llegar una etapa en la vida de las mujeres, jóvenes aún, en la que deberian aprender a ser felices sin depender de una pareja.

Muchas veces las relaciones solo traen dolores de cabeza. Es mejor estar sola que mal acompañada. Hay tantas cosas que se pueden hacer, disfrutar la vida a su manera y ser plenamente feliz.

RAPHAEL, EL GRANDE DE ESPAÑA

Qué buena noticia saber que uno de los mejores cantantes del mundo está de regreso, luego de debatirse entre la vida y la muerte. Raphael de España llegará a la República Dominicana para celebrar su cumpleaños número 83. Su presentación será el seis de mayo en la sala Carlos Piantini, del Teatro Nacional en Santo Domingo.

Rafael Matos Sánchez, su nombre de pila, se distingue por su poderosa voz, elegancia, estilo y personalidad escénica. Tiene una legión de seguidores que lo acompañan dondequiera que se presenta.

Es maravilloso contar con este gran artista en el país. La buena música sigue siendo apreciada, y la edad no importa cuando se mantiene la calidad, el talento y la lucidez.

FERIA DEL LIBRO EN SANTIAGO

Una excelente noticia es la celebración de la Feria del Libro y la Cultura Cibao, en Santiago, del 20 al 26 de abril, con la participación de catorce provincias. El ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo, estuvo en la ciudad junto a otros funcionarios para anunciar este importante evento.

Al escuchar la noticia, recordé una feria del libro realizada hace muchos años: fue maravillosa, llena de actividades culturales. Me encantó esa experiencia, pude adquirir varias obras, especialmente en el stand de la Fundación Balaguer, donde estaba disponible la colección completa de libros del expresidente a precios muy asequibles.

En ese tiempo aún existía la cultura de la lectura. Hoy, con el auge de las redes sociales, resulta difícil que la juventud pase páginas hacia la izquierda.

LA GRANJA EN MOCA

Moca está de moda. Muchas personas de Santiago están visitando JD Dominican Farm, un lugar interesante donde se pueden conocer diversos animales: cabras, ponis y otros, guiados por personal especializado.

El espacio cuenta con una cabaña para descansar, tomar café y disfrutar snacks. Esta granja es divertida y educativa, tanto para niños como para adultos, quienes pueden aprender más sobre el mundo animal.

Es valioso que exista un lugar así, sobre todo si recordamos que en Moca hubo un zoológico que fue abandonado. Qué pena, porque era un parque muy interesante, ideal para caminar y conocer diversas especies.

...