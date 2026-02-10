Sergio Vargas asegura fueron sacadas de contextos sus expresiones sobre Luis Días

El merenguero Sergio Vargas aseguró que sus recientes expresiones sobre Luis Días, fueron sacadas de contexto y editadas.

“Yo quisiera solamente que escuchen el especial completo en la parte en la que yo me referí a Luis, reconociendo sus grandes virtudes y sus defectos porque de eso está hecha la vida”, dijo Vargas en llamada telefónica con el programa “El vacilón de la mañana” de la Mega 97.9.

Indicó que, en la parte en la que yo se refirió a Luis “reconociendo sus grandes virtudes y sus defectos porque de eso está hecha la vida”.

El artista aprovechó también para disculparse con los familiares de “El Terror”: "Sin hablar mucho déjame excusarme con cualquier miembro de su familia, de su comunidad, de su coro que, a raíz de la manera vulgar con la que sacaron de contexto lo que yo dije, se han sentido mal”.

El merenguero, oriundo de Villa Altagracia, expresó que habló de Días de manera elegante y respetuosa.

El “Negrito de Villa” indicó que dijo lo siguiente: “Entiendo yo Luis, si hubiera tenido un poco más de prudencia, se hubiera convertido en el Bob Marley del Caribe y de gran parte de Latinoamérica”.

Sin embargo, asegura que “cogieron lo que dije, editaron y sacaron de contexto y ahora tendría yo que aparecer como si fuera disculpándome en una sociedad llena de hipócritas y de gente que vive una doble moral que hiede”.

Asimismo, enfatizó que nadie ha valorado y respetado la figura de Días, más que él.

Vargas aseguró que no habla mentira y reveló que pronto empezará a escribir su libro titulado “Lo que vieron mis ojos”.

Se recuerda, que la hija de "El Terror", Mary Días, rechazó las declaraciones que Vargas ofreció públicamente en perjuicio de la memoria de su padre, a quien el cantante de "Dile" considera su mentor.

"De los muertos no se habla, yo soy hija de Luis, y aquí hay quien lo defienda, yo lo voy a defender. Tú vas a sacar un libro, según tú, que va a decir: 'Lo que mis ojos vieron'. Tú oliste con papi, tú estabas ahí al lado de papi oliendo cocaína, claro, tú no bebes y estuviste ahí bebiendo con papi", afirmó.

Señaló que Vargas aún se beneficia de los aportes que recibió de Luis Días mientras éste estuvo en vida, así como su hermano, Kaki Vargas, quien también fue formado por el fenecido rockero. Además, amenazó con demandar a Vargas si llega a publicar el nombre de Días en su libro.