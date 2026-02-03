Figuras expresan descontento tras quedar fuera de nominaciones en Premios Soberano 2026

Luego de darse a conocer los nominados a Premios Soberano 2026, varias figuras expresaron su descontento tras quedar fuera de la lista.

Álex Bueno, María Tavárez, Wison Sued y Arlene MC han expresado que deberían haber sido tomado en consideración este año por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

El equipo del artista Álex Bueno se pronunció a través de un comunicado calificando de “inexplicable” el “olvido” de Acroarte al álbum "El más completo", el cual fue nominado a los Latin Grammy 2025 como Mejor álbum tropical bachata-merengue.

“Resulta difícil de asimilar que, tras un 2025 de éxitos indiscutibles, a Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) haya decidido ignorar la figura de Alex Bueno en sus recientes nominaciones”, dice el comunicado.

Por su parte, el comunicador Wilson Sued aseguró que “está por encima” de todos los que están nominados en las categorías Presentador de televisión, Programa regional de entretenimiento, Locutor del año, y Animador de televisión.

“Un profesional del más alto nivel, de ese mismo alto nivel de profesionalidad de Wilson Sued, así de ese tamaño fue la falta de respeto y me refiero a estas nominaciones, donde perfectamente no solo que cabría ahí, sino que estoy por encima de todos el que está en esa categoría en todo el sentido de la palabra y habló del año 2025”, inició diciendo Sued en un video en su cuenta de Instagram.

Sued, quien fue el animador de las dos temporadas de “La casa de Alofoke” expresó que “todos los que están en esas categorías son todos profesionales, merecedores, tienen mi respeto, no tengo ningún tipo de culpa de estatutos de Acroarte ni ningún tipo de tema con compromisos que haya tenido Acroarte con ellos. Los felicito, los valoro y los respeto, pero a conciencia (…) la gente sabe qué pasó en el 2025 conmigo y con todo el que está nominado en esas categorías”, finalizó.

Otra que se quejó por no estar nominada es la exponente urbana Arlene MC, quien se preguntó cómo Acroarte elige a los artistas para nominarlos.

“Yo fui de las que más pegó temas y más se desenvolvió el año anterior, los números están ahí”, dijo la urbana en su cuenta de Instagram refiriéndose a que debió estar nominada en Revelación del año y también su colega y rival, La Más Doll.

Mientras que la comediante María Tavarez dijo que Liondy Ozoria no estuvo a la altura para estar nominado a Comediante del año y que “debieron tomar en cuenta mejor a un Daniel Luciano, que tiene todo un año trabajando… a una María Tavárez, que tiene todo un año completo trabajando”.

Asimismo, expresó que Raymond Pozo y Miguel Céspedes “ya no deben de estar nominados junto con gente nueva”.

Los nominados a Álbum del año son:

• Novato apostador - Eddy Herrera

• Infinito positivo – Los Hermanos Rosario

• Puñito de Yocahú – Vicente García

• Colección de amor – MarteOvenuS

• A la manera mía - Fernando Villalona.

Locutor(a) del año

• Claribel Adames

• Martín Alcántara

• José Polanco

• Paloma Rodríguez

• Mildre Aquino

Animador(a) de televisión

• Jhoel López

• Julio Clemente

• Albert Mena

• Nelfa Núñez

• Melissa Santos

Presentador de TV

• Jochy Santos

• Brea Frank

• Iván Ruiz

• Como en casa

• Ustedes y nosotros

• Buena noche

• Buen día

• Terminando la mañana

Comediante del año

• Raymond Pozo

• Miguel Céspedes

• Rosmery Herrand

• Rafael Bobadilla

• Liondy Ozoria

Revelación del año

• Dalvin La Melodía

• Ebenezer

• Martha Candela

• La Fiera Típica