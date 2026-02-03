Los 50 años de Daddy Yankee, de 'jefe' del reguetón a artista cristiano

Daddy Yankee celebra este martes sus 50 años de vida, tiempo en el que se dio a conocer como 'El jefe' del reguetón, con los éxitos mundiales de 'Gasolina' y 'Despacito', para dejar recientemente el género urbano y pasar a la música cristiana con temas como 'Sonríele a la vida'.

"Llego a mis 50 con salud, con vida y con un corazón más auténtico. No perfecto... pero consciente", escribió hoy en su cuenta de Instagram el cantante, que añadió que la vida "no te forma en la comodidad, te forma en el proceso, en las caídas, en las dudas, en los momentos donde eliges no rendirte".

Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, se crió entre el residencial público (barriada popular) Villa Kennedy, en el sector sanjuanero de Santurce, y Las Lomas, también en San Juan, junto con sus padres y hermanos.

Creador de la palabra reguetón

En Villa Kennedy fue donde germinaron sus gustos musicales de salsa y hip-hop estadounidense, especialmente de Big Daddy Kane, de quien sacó parte de su nombre artístico.

Allí, como un adolescente curioso que buscaba exponer su talento, conoció a DJ Playero, quien en aquellos tiempos se dedicaba a producir cassettes o 'mixtapes', que sintetizaban ritmos de hip-hop y reggae dancehall en español, y le dio al joven cantante su primera oportunidad profesional.

Eso ocurrió en la primera producción 'Playero 34', donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón o reggaeton, según relató Daddy Yankee en el año 2019, durante la primera edición de los Premios Tu Música Urbano.

"Eso fue en la sala de la casa de Playero. Usando el aumentativo del reguetón, algo diferente, pero con la influencia de Panamá y la matriz de Jamaica. Después fuimos poco a poco con la salsa, el vallenato, el merengue, entre otros", contó en aquel momento.

En dicha cita musical, Daddy Yankee afirmó que siempre tuvo la visión de que el género urbano, del cual se autoproclama 'El jefe', iba a conquistar el mundo entero.

"Lo vislumbré, tuve la visión y siempre lo soñamos. Siempre tuvimos esa corazonada de que iba para el mundo entero. Es una cultura que salió de aquí, pero unida de todos los latinos", sostuvo.

DJ Playero contó con Daddy Yankee en sus siguientes producciones, desde 'Playero 35' a 'Playero 40' y, al mismo tiempo, el reconocido artista comenzó a sacar discos propios, siendo los primeros 'No Mercy' y 'El Cartel de Yankee'.

'Gasolina' impulsó el género para siempre

Daddy Yankee, posteriormente, se unió en dueto con Nicky Jam, sacando su disco, 'Haciendo Escante' y cuando se separaron, lanzó en el 2004 su álbum 'Barrio Fino', que incluyó el famoso tema 'Gasolina'.

Esta canción, escuchada y bailada en todo el mundo, impulsó la carrera del legendario reguetonero, que continuó trabajando en discos propios, entre ellos, 'El Cartel: The Big Boss', 'Mundial' y 'Prestige'.

A finales del 2017, lanzó junto al cantautor puertorriqueño Luis Fonsi el video de 'Despacito', que en un momento se convirtió en el más visto en la historia de YouTube y que sobrepasó las 8.900 millones de reproducciones.

Sin embargo, tras más de treinta años en la música urbana, en diciembre de 2023 anunció su conversión al cristianismo, cerrando su carrera en el reguetón para dedicarse a "transformar vidas" a través de su fe, según anunció al final de una gira de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

"Mi fe en Jesús ha sido mi ancla. Él me sostuvo cuando me sentí débil, me dio esperanza cuando no veía claro y me enseñó a caminar con propósito", dijo hoy el artista en su mensaje en redes sociales.

El propio Daddy Yankee tuvo que transformar su vida, cuando anunció hace poco más de un año su divorcio de Mireddys González, tras casi tres décadas de matrimonio.

Dicho divorcio derivó asimismo en un pleito judicial por el control de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc., entre denuncias de que González había destruido archivos y se había transferido millones de dólares a sus cuentas personales.