Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg terminan su noviazgo de 2 años
La noticia fue confirmada por la compañera de Villalobos en "Sin senos sí hay paraíso", Majida Issa, quien interpreta a Yésica Beltrán ‘La Diabla’ en la telenovela de Telemundo.
Luego de celebrar sus dos años de noviazgo en octubre, la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg terminaron su noviazgo.
Mientras trabajan en un nuevo capítulo de la serie, las actrices compartieron un video donde aparecen desde en un camerino.
A través de su cuenta de Instagram, Issa publicó el clic junto al texto: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”.