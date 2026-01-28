Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg terminan su noviazgo de 2 años

Luego de celebrar sus dos años de noviazgo en octubre, la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg terminaron su noviazgo.

La noticia fue confirmada por la compañera de Villalobos en "Sin senos sí hay paraíso", Majida Issa, quien interpreta a Yésica Beltrán ‘La Diabla’ en la telenovela de Telemundo.

Mientras trabajan en un nuevo capítulo de la serie, las actrices compartieron un video donde aparecen desde en un camerino.

A través de su cuenta de Instagram, Issa publicó el clic junto al texto: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”.