Mireddys González celebra su cumpleaños con canción de Daddy Yankee

"Sonríele a la vida (¿qué da a su vida?) Que la alegría cure el alma (ay, papá). Dale gracias al de arriba por despertar otro día. Pa que lo malo se vaya", así dice la canción de Daddy Yankee con la que Mireddys González celebró su cumpleaños.

González, quien fue demandada por el artista por supuestas irregularidades financieras en sus empresas, compartió una fotografía en sus historias de Instagram con el tema "Sonríele", que pertenece al álbum "Lamento en baile".

En la imagen, González aparece posando sonriente mientras sostiene dos pasteles en forma del número 51 junto al texto: "Celebrando mi vida".

La exesposa del artista urbano cumplió 51 años el pasado 19 de enero, en medio de la batalla legal que enfrenta con la estrella urbana desde que anunciaron su divorcio en diciembre de 2024.

Según El Nuevo Día, durante casi 30 años, la pareja fue vista como una de las más sólidas y discretas del género urbano: él, convertido en un ícono global del reguetón; ella, pieza clave en la estructura que sostuvo su carrera.