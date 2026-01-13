Kristy y Desmond Scott, una pareja de influencers con un matrimonio de ensueño, se separan

Los influencers Kristy y Desmond Scott, una de las parejas más famosas de redes sociales, anunciaron su separación tras conocerse desde los 14 años y casarse en 2014.

Según TMZ, Kristy sometió la demanda de divorcio por una supuesta infidelidad, diciendo que eliminaba cualquier posibilidad de reconciliación.

La noticia sorprendió a sus casi 27 millones de seguidores en Instagram y TikTok, ya que ambos construyeron su marca con contenido conjunto y vivían un matrimonio de ensueño.

Sin ofrecer mayores detalles, Desmond admitió que "tomó decisiones de las que no me siento orgulloso", en un comunicado donde le pidió disculpas a su exesposa.

Kristy y Desmond celebraron su décimo aniversario con una lujosa fiesta en agosto de 2024 y tienen dos hijos en común.