Kristy y Desmond Scott, una pareja de influencers con un matrimonio de ensueño, se separan
Según TMZ, Kristy sometió la demanda de divorcio por una supuesta infidelidad, diciendo que eliminaba cualquier posibilidad de reconciliación.
Los influencers Kristy y Desmond Scott, una de las parejas más famosas de redes sociales, anunciaron su separación tras conocerse desde los 14 años y casarse en 2014.
La noticia sorprendió a sus casi 27 millones de seguidores en Instagram y TikTok, ya que ambos construyeron su marca con contenido conjunto y vivían un matrimonio de ensueño.
Sin ofrecer mayores detalles, Desmond admitió que "tomó decisiones de las que no me siento orgulloso", en un comunicado donde le pidió disculpas a su exesposa.
Kristy y Desmond celebraron su décimo aniversario con una lujosa fiesta en agosto de 2024 y tienen dos hijos en común.