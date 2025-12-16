Dua Lipa: de ser rechazada en el coro a un ícono global

La cantante y compositora Dua Lipa, convertida en un fenómeno pop global, tiene un inspirador camino hacia la fama, marcado por la resiliencia y un fuerte lazo con sus raíces.

La cantante, cuyo nombre es su nombre de pila y significa “amor” en albanés, ha consolidado su estatus de ícono mundial, pero su pasado fue muy lejos de ser un cuento de hadas.

Sus padres son albanokosovares que emigraron a Londres como refugiados durante los conflictos en Pristina en los años 90. Una de las curiosidades más sorprendentes es que, a pesar de su actual dominio vocal, fue rechazada en el coro escolar a los once años, donde le dijeron que su voz era “demasiado baja”. Lejos de rendirse, impulsó su decisión de tomar clases privadas, forjando así su determinación.

La artista creció en un ambiente multicultural, lo que la llevó a poseer la inusual distinción de tres ciudadanías: británica, albanesa y kosovar, esta última otorgada oficialmente en reconocimiento a su compromiso con la promoción cultural y social de la región.

Junto a su padre, Dukagjin Lipa (ex vocalista de una banda de rock kosovar), fundó la Sunny Hill Foundation para proporcionar apoyo y oportunidades a jóvenes en Kosovo, reforzando activamente la conexión con su tierra natal.

A los 15 años, en un acto de increíble determinación, Dua tomó la decisión de regresar sola a Londres, dejando a su familia en Kosovo, para perseguir su sueño musical. Costeando asi su vida en la capital británica, trabajó como mesera y modelo mientras subía covers a YouTube.

Más tarde fue descubierta por Tap Management, tras ser fichada por Waner Music en 20215. Lanzo sencillos y su álbum debut homónimo (2017), impulsado por el hit “New Rules”, la catapulto al estrellato internacional.

DE SU GIRA "Radical Optimism Tour"

Radical Optimism Tour es la quinta gira musical de la cantante, comenzó en Singapur el 5 de Noviembre del 2024 y culminó en la cuidad de México el pasado 5 de diciembre del 2025.

El repertorio del show incluyó algunas canciones de su álbum debut homónimo (2017) y future nostalgia (2020).

El tour fue un triunfo comercial y de crítica, recaudando más de 200 millones de dólares y vendiendo más de 1.2 millones de entradas en los primeros 59 conciertos, superando las cifras de todas sus giras anteriores y cimentando su posición como una de las mayores estrellas de la década.

El espectáculo ha sido elogiado por su impresionante y vanguardista puesta en escena, que incluye vestuarios de alta costura diseñados por grandes marcas y una narrativa visual que explora temas de madurez y optimismo personal.

Uno de los puntos culminantes de cada show es la ya tradicional interpretación sorpresa de un cover (67 en total) de un artista del país anfitrión, un gesto que ha generado titulares globales y demuestra su aprecio por la música de cada país que visita.

Entre los temas latinos figuran "Amor Prohibido", popularizado por Selena, que cantó en Ciudad de México, donde también interpretó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez, inspirada en la versión de Luis Miguel, y "Oye mi amor", de Maná, cantada en el escenario a dúo con Fher Olvera, el vocalista de la banda.

Por igual, hizo covers de "De música ligera", de Soda Stereo, y "Tu misterioso alguien", de Miranda!, en Argentina; "Héroe", de Enrique Iglesias (Madrid, España), "Antología" de Shakira, en Colombia; "Tu falta de querer", de Mon Laferte, en Chile, donde también cantó "El duelo", del grupo chileno La Ley.

Dua Lipa volvió a ser noticia en México por cantar en un evento privado en Cancún. Las redes sociales fueron inundadas de vídeos de la celebrity cantando sobre el escenario, fundida en un leotardo brillante con cuello alto y unas botas altas.

Aunque se desconoce el número exacto de canciones elegidas, las imágenes revelan que entre los temas figuraron "New Rules", "Love Again", "One Kiss", "Be The One", "Break My Heart", "Don't Start Now" y "Houdini".

Este fin de semana, se realizó una celebración navideña de la empresa Power Home Remodeling, en la que diversos artistas fueron protagonistas. Desde la cantante londinense Dua Lipa hasta la banda de punk estadounidense Blink-182, reseñó el periódico mexicano El Universal.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Moon Palace The Grand ubicado en la Riviera Maya en la costa sur de Cancún, Quintana Roo, y tuvo una duración de tres días, comenzando desde el pasado jueves 11 de diciembre y finalizando el pasado sábado 13 de diciembre, indicó El Universal.