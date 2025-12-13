Zuleyka Rivera y Dj Luian confirman su reconciliación

¡Ya es oficial! Zuleyka Rivera y Dj Luian retomaron nuevamente su relación tras estar distanciados en enero de este año.

La pareja confirmó su reconciliación al aparecer agarrados de mano en el "listening party" (fiesta de esucha) del nuevo álbum de Tito El Bambino, que se llevó a cabo la noche de este jueves en Puerto Rico.

A inicios de diciembre, la actriz y el productor musical se dejaron ver juntos en Dubái por primera vez en casi un año de su separación. Cada uno compartió una foto de ambos con ángulos diferentes. En la imagen, Luian se ve cargando a Zuleyka.

También asistieron juntos al encuentro de prensa de la Fiesta de la Calle San Sebastián 2026 (SanSe), donde Luian tendrá una presentación.

Luian y Zuleyka también se separaron en julio de 2023, pero regresaron tres meses más tarde y se comprometieron en París después de empezar a salir en 2021.