Muere Eduardo Manzano, actor "Una familia de diez"

El actor y comediante mexicano Eduardo Manzano, "El Polivoz", murió este 4 de diciembre, a los 87 años.

Fue su hijo Lalo Manzano, quien dio a conocer la noticia del fallecimiento del actor de “Una familia de diez”.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, compartió en las redes sociales.

Manzano, conocido como "El Polivoz", nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por figuras como José Ángel Espinoza "Ferrusquilla", publica El Universal.

Durante las décadas de 1960 y 1970, "Los Polivoces" alcanzaron la cima de la fama con su programa de televisión homónimo, transmitido en México y Latinoamérica.

El actor también trabajó en cine y televisiónen proyectoscomo "Escuela para brujas" y "Yo hice a Roque III. En 2007 interpretó a Arnoldo López en la serie "Una familia de diez" junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

Sus más recientes actuaciones en televisión las realizó en “Una familia de diez y 'Médicos, línea de vida'.