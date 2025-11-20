Celinee Santos sobre Miss Universo: “Si ganara Costa de Marfil, yo estuviera feliz”

Celinee Santos, Miss República Dominicana Universo 2024, dio a conocer que su favorita para ganar la corona de Miss Universo 2025 es la representante de Costa de Marfil.

La modelo explicó que Olivia Yace “ha hecho todo bien” y que sería excelente que ganara una “mujer morena”.

“Si ganara Costa de Marfil, yo estuviera feliz porque es una mujer espectacular que lo ha hecho todo bien. Me ha sorprendido no solamente por su garbo, por su pasarela, sino también por su inteligencia”, dijo la exreina dominicana a las cámaras de Telemundo.

Santos expresó que de ganar la mujer africana muchas niñas, jóvenes y mujeres se sentirían identificadas con ella.

“Esa niña que no se siente bella, esa niña que no se siente especial, que no se siente radiante simplemente por su color de piel, simplemente porque tenga raíces africanas o porque no sea la belleza tradicional que el mundo espera”, dijo.

Celinee, quien clasificó al top 30 en Miss Universo 2024, dijo que si ganara Yace sería un meta mensaje de que se puede lograr si importar el color de piel.

“Siento que ella representa a todas las mujeres universales no solamente de su país, sino también de República Dominicana”, finalizó diciendo sobre la modelo de Costa de Marfil.

Miss Universo se realiza en Tailandia este 20 de noviembre y República Dominicana está representada por Jennifer Ventura.