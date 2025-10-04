Silvio Mora revela que recibió "propuestas indecentes" de empresarios al inicio de su carrera

El artista Silvio Mora reveló que recibió ofertas sexuales de empresarios a cambio de invertir en su música cuando apenas iniciaba su carrera.

Mora contó en el programa radial "El Gobierno de la Tarde" que el éxito que tuvo su tema "El Camarón" no fue fortuito, sino que oró a Dios para que eso ocurriera ya que no contaba con disquera ni inversionista.

"El pastor lo ungió con aceite y dijo: 'Ora todos los días por ese proyecto, preséntaselo al Señor', y yo me ponía en la azotea de mi casa y le decía: 'Señor, no tengo casa disquera, me cierran las puertas, nadie me quiere firmar'...Había recibido propuestas indecentes, porque habían a veces empresarios, empresarios que para invertir en ti, tenías que tener algo sexualmente con ellos", afirmó.

El cantante hizo su debut en noviembre del 2001, pero es en abril de 2007 que obtiene mayor popularidad con "El camarón".

Con la pegada de “El Camarón” llegó su primera gira a Estados Unidos y a diferencia de otros decide viajar con todos sus músicos, quienes hasta la fecha aún permanecen en el grupo.