Isabel Pantoja se muda a República Dominicana en busca de estabilidad económica

La cantante española Isabel Pantoja ha vaciado la finca Cantora en España para comenzar su nueva vida en República Dominicana.

De acuerdo a medios españoles, artista busca recuperar la estabilidad y la asfixia económica lejos del hogar donde ha residido durante cuatro décadas.

Nadie del entorno de la artista se ha pronunciado sobre la marcha de esta a Latinoamérica, ni siquiera Anabel Pantoja, que es la única persona mediática de la familia que mantiene el contacto y la relación con ella después de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta con sus hijos, publicó Europa Press.

“Cantora ya no es un lugar para vivir ni para mantener. Económicamente es insostenible. El nuevo centro de operaciones será República Dominicana, desde donde intentará relanzar su carrera internacional”, explicó Antonio Rossi en Telecinco.

República Dominicana se ha convertido en el destino elegido para vivir por celebridades españolas. Pantoja se muda al país, tal como han hecho Paz Vega, Diego El Cigala y Concha Buika.