Esposa de Bruce Willis dice escena de “Die Hard” habría causado daño irreversible en su enfermedad

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ofreció nuevos detalles sobre los años anteriores al diagnóstico de demencia frontotemporal del actor y recordó un accidente durante la filmación de Die Hard (1988) que habría marcado uno de los primeros síntomas irreversibles: la pérdida auditiva.

En entrevista con “Fox News Digital”, Emma explicó que, en una de las escenas, el actor cayó debajo de una mesa sin usar protección auditiva, lo que provocó un daño severo en uno de sus oídos.

"Eso le quitó gran parte de la audición. Y con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo", relató.

Durante mucho tiempo, familiares y colegas atribuyeron sus dificultades para responder con rapidez o seguir una conversación sobre esa lesión. Incluso sus hijas mayores, Rumer y Tallulah Willis, recordaron públicamente esa limitación.

Tallulah, en una entrevista con Vogue en 2023, comentó que en la familia solían bromear al respecto: “Comenzó con una especie de vagabunda falta de respuesta, que atribuíamos a la pérdida de audición de Hollywood: '¡Habla más fuerte! ¡Die Hard le arruinó los oídos a papá!'”. Más tarde comprenderían que se trataba de señales tempranas de la demencia frontotemporal.

Al inicio de la enfermedad del actor, su esposa pensó que esos cambios podían estar relacionados con el envejecimiento, pero con el tiempo entendió que se trataba de algo más grave.

Además, reconoció que desconocía que la falta de empatía también podía ser uno de los síntomas iniciales de la demencia frontotemporal, un tipo de demencia poco frecuente que suele manifestarse en personas jóvenes. En el caso de Willis, la confirmación llegó un año después de que se le diagnosticara afasia.

Recientemente, Emma reveló que trasladaron al actor a una casa de cuidados especiales.

En una entrevista con “Good Morning America”, Heming confesó que esa ha sido "una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar".

"Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad”, subrayó”, expresó.

Asimismo, explicó que aunque haya traslado al actor de “Duro de matar” una segunda donde puede recibir atención las 24 horas, desayunan y cenan con él todos los días.

En marzo de 2022, la familia del actor de 70 años anunció que Willis había sido diagnosticado con afasia, pero un año más tarde Heming reveló que el actor padecía demencia frontotemporal, un grupo de trastornos que afectan progresivamente los lóbulos frontales y temporales del cerebro que provocan cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Heming, que se casó con Willis en 2009, lanzó el libro 'The Unexpected Journey', una guía sobre el cuidado de personas mayores que "nació del dolor" que le provocó el diagnóstico de su esposo, según explicó la revista People.