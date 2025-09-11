Nina Dobrev, actriz de "The Vampire Diaries", termina su compromiso con el deportista Shaun White
Según People, una fuente cercana a la pareja dice que "fue una decisión mutua, y no fue fácil, pero se tomó con amor y un profundo respeto mutuo".
La protagonista de "The Vampire Diaries" Nina Dobrev y el deportista Shaun White pusieron fin a su compromiso tras seis años de relación.
Nina y Shaun comenzaron su romance en el año 2019 y en octubre de 2024 se comprometieron en matrimonio.
El 31 de agosto de 2025 fue la última vez que fueron vistos juntos mientras daban un paseo por Los Ángeles, California.
La actriz búlgaro-canadiense se dejó ver sin su anillo de compromiso durante su por la alfombra roja del estreno de Eternity en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 que se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre.