Yailin comparte imagen de la iglesia que planea construir

La cantante Yailin ‘La Más Viral’ compartió a través de sus historias de Instagram una imagen digital tridimensional de la iglesia que planea terminar de construir.

Tras revelar en junio el proyecto que tenía de hacer su propio templo, la intérprete de "Me encantas" afirmó que la estructura está "casi lista".

"Le prometí a Dios que si me bendecía yo levantaría una iglesia en su nombre... y hoy estoy cumpliendo esa promesa. Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. Esta iglesia es mi manera de agradecerle y demostrar que con fe, amor y entrega, los sueños con Dios siempre se cumplen", dijo.

Hasta el momento, Yailin no ha revelado dónde estaría ubicada la iglesia y en qué fecha sería su apertura.

La exponente urbana dio a conocer la notica después de enterarse de su nominación a los Latin Billboard, donde compite junto a Selena Gómez, Karol G, Shakira y Young Miko en la categoría "Hot Latin Songs" Artista del Año, Femenina.

"Tantas personas malas que me dijeron que no podía y siguen diciendo que no puedo, pero y si pudiera. Dios sabe por qué me quiere aquí y por qué todavía me tiene aquí", señaló.