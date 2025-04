Hija de Rubby Pérez revela demandará a los dueños del Jet Set

Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, reveló que demandará a los dueños del Jet Set por la tragedia ocurrida el 8 de abril en la que su padre y 200 personas más murieron.

En entrevista con Tony Dandrades para Primer Impacto, Zulinka, quien es la corista de la banda del merenguero y también se encontraba el lugar al momento que ocurrió el desplome del techo, describió el hecho como “lo más trágico e impactante” que ha vivido en su vida

Al cuestionársele si pensaba demandar, respondió: “Claro que sí, sin pensarlo. ¿Sabes por qué? “Porque eso fue negligencia. Si es un accidente, no importa, pero eso fue negligencia”.

Aseguró que no demandará por dinero porque no lo necesita sino porque los dueños del centro de diversión se tienen que hacer responsable “y no solo ante mí, ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y sin su papá”.

Reveló que Antonio Espaillat no la ha llamado luego del siniestro y “le tiene cariño”, pero “esto no es algo personal, es su compañía.”.

“Mi papá tocaba en Jet Set por nómina, solo los músicos cobraban”, confesó.

Sobre su relación con Ana Beatriz, la hija más pequeña de Rubby junto a la diseñadora Michelle Reynoso, dijo que no nunca se ha llevado mal.

“Es una niña, es mi hermana… yo sí he negado de algunas cosas por situaciones que ya hoy en día todo eso desapareció”.

El día de la tragedia

“Un desastre, lo más impactante que yo he vivido en mi vida en todos los sentidos porque ahí estaba mi papá, mi esposo, mis compañeros, mis amigos”, expresó al borde del llanto Zulinka.

La cantante relató que vio una vida caerle a su padre y eso es algo que no le desea a nadie.

Al momento del desplome del techo estaban interpretando “Color de rosas”, un tema que ella hace sola, pero al está recién operada le pidió a su padre que lo cante junto a ella, a lo que el artista le respondió que estaba de acuerdo pero cada uno en su micrófono, un cambio de dinámica porque siempre lo cantaban usando el mismo micrófono, explicó.

Zulinka dijo que mientras su padre intepretaba su parte de la canció, ella vió el movimiento de las personas y le advirtió a su esposo (también forma parte de la orquesta), que tuviera cuidado ya que al parecer se había algún problema, esto tras ver el movimiento de la gente.

Igualmente trató de advertirle a su padre, pero no la pudo ver, ya que tenía la costumbre de cerrar los ojos al cantar.

Reveló que la salida de emergencia estaba cerrada: “No sé cómo yo saqué fuerzas para salir porque la puerta de atrás estaba cerrada, no sé quién la cerró porque no se suponía eso era la salida de emergencia y los músicos dando golpetazos y parece que alguien escuchó y le quitó el pestillo”.

Contó que cuando cayó la viga encima de su padre, vio un pequeño agujero y de ahí se iba guiando con la luz que entraba y salió.