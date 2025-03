Juan Carlos Simó terminó su relación con Laura Bonnelly por WhatsApp

"Yo no puedo con todo esto, lo siento", así Juan Carlos Simó terminó por WhatsApp su relación con Laura Bonnelly.

Bonnelly llamó "cobarde" al entrenador durante una reveladora entrevista en el podcast de Miralba Ruiz, quien había confesado que su colega la contactó hace un mes para tener dicha conversación públicamente, pero decidió esperar un tiempo.

Sobre las imágenes filtradas donde aparece besando a Simó, la conductora de "Más que pelota" aclaró que la publicación fue realizada por equivocación ya que su intención era enviar las fotos en privado a su entonces pareja.

"Yo no sería capaz de salir con el esposo de nadie, yo nunca he sido capaz, nunca... Y también que esa persona luego de la semana completa decirme que iba a hablar, incluso, pasarse San Valentín conmigo. Mientras la gente me estaba comiéndome en la calle diciendo muchísimas cosas que no son ciertas, él estaba conmigo diciéndome que él me amaba", afirmó.

Las declaraciones de Laura Bonnelly en "Miralba Multitasking" llega un día después de Juan Carlos Simó pedirle perdón a su prometida y madre de su hija, Marola Guerrero.

"Reconozco que he cometido un error grave y asumo la plena responsabilidad por ello. No hay excusas para lo que hice y me duele profundamente haber traicionado y decepcionado a quienes han depositado en mi su confianza", declaró Simó el sábado.