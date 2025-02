Laura Bonnelly: "Yo no hice nada malo, enamorarse no es pecado"

Laura Bonnelly sorprendió con sus seguidores con nuevas declaraciones tras la publicación de sus polémicas fotos junto a Juan Carlos Simó, con quien posteriormente Marola Guerrero canceló su compromiso matrimonial.

La periodista deportiva agradeció a través de sus historias de Instagram a sus "verdaderos amigos" por apoyarla en medio de la difícil situación mediática que vive actualmente y expresó que no "pecó" al enamorarse, refiriéndose a su relación con el entrenador.

"Me siento tan afortunada porque Dios nunca me va a dejar en vergüenza y de todo esto va a ver una gran lección, hay un gran aprendizaje y cuando Dios vacía tus manos es porque te las va a llenar de nuevas bendiciones, yo no hice nada malo, enamorarse no es pecado", expresó.

"Y sobre la amistad, miren bien quienes son sus amigos, los verdaderos amigos no te dejan solo en los momentos turbios, los verdaderos amigos te dan las manos y no te sueltan, al contrario, luchan contigo y por ti", añadió.

Entre las personas mencionadas, se encuentran María Angélica Ureña, David Ortiz, Liza Blanco, Juan Carlos Pichardo, Haidy Cruz, Irina Peguero, Vian Araujo, Víctor Báez y Susy Jiménez.

Sin embargo, sus excompañeras de "Cuéntame más", Hony Estrella, Larimar Fiallo y Lizbeth Santos, fueron obviadas.

Se recuerda que Laura Bonnely confirmó su salida del podcast después de que se rumoreara que la habían apartado del grupo por la controversia.