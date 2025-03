¡De pie! Célebres rostros de la vulnerabilidad de la vida: ellos luchan contra las adversidades

Son muchos los famosos que han pasado momentos difíciles por sus enfermedades, pero esto no los ha detenido a seguir haciendo lo que aman o velar por otras personas con su mismo estado.

Bruce Willis, Celine Dion, Christina Applegate, Selma Blair, Val Kilmer, Jack Nicholson, Michael J. Fox, entre otras celebridades, son ejemplos de tenacidad y con su actitud ante las adversidades se tornan en guerreros de la vida.

Más cercanos, el cantante venezolano Chyno Miranda, el locutor dominicano Nelson Javier “El Cocodrilo” y la comunicadora Kiara Romero han transformado sus días difíciles en aliento para más personas.

Hace poco, el 19 de marzo, Bruce Willis cumplió 70 años de vida. Es una de las figuras más icónicas del cine de acción.

Su talento lo llevó a protagonizar grandes éxitos como “Duro de Matar”, “El Quinto Elemento” y “Armageddon”, convirtiéndolo en un referente indiscutible del género.

No obstante, tras décadas de reconocimiento, su salud comenzó a deteriorarse, afectando su capacidad para actuar.

En 2022, su familia anunció su retiro definitivo debido a un padecimiento neurológico.

Inicialmente, se le diagnosticó afasia, un trastorno que afecta la comunicación, pero más adelante se confirmó que sufría de demencia frontotemporal, la cual ha ido limitando progresivamente sus habilidades cognitivas y su capacidad para interactuar, leer y mantener conversaciones.

Esta situación impactó profundamente su vida personal y profesional.

Céline Dion

La vida de la célebre cantante canadiense Céline Dion ha dado un giro inesperado en los últimos años.

La intérprete de “My heart will go on”, famosa por su potente voz y sus emocionantes presentaciones en escenarios de todo el mundo, ha tenido que alejarse de la música tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad autoinmune.

Este trastorno, que afecta a una persona en un millón, provoca rigidez muscular en el torso y las extremidades, dificultando la movilidad y generando hipersensibilidad a estímulos como el ruido o el estrés emocional, lo que puede desencadenar espasmos musculares severos.

A sus 56 años, la cantante ha decidido compartir su lucha a través de un documental íntimo disponible en Amazon Video, donde relata el difícil proceso de su tratamiento y recuperación.

En una entrevista con la BBC en junio, Dion confesó que una de las decisiones más dolorosas de su vida ha sido cancelar sus presentaciones, pero mantiene la esperanza de volver a los escenarios.

“Mi voz se reconstruirá”, afirmó.

Su condición ha afectado su capacidad de respirar y cantar con normalidad, ya que sus músculos se tensan, dificultando el control de su diafragma. "Es muy difícil para mí oír eso (su voz). Y mostrárselo a ustedes… no quiero que la gente lo oiga".

Céline continúa en tratamiento para reducir los espasmos musculares y recuperar, en la medida de lo posible, su habilidad para interpretar sus icónicas canciones.

Christina Applegate

En 2008, una resonancia magnética reveló una anomalía en el pecho izquierdo de Christina Applegate.

Una biopsia confirmó que se trataba de cáncer de mama, un diagnóstico que la tomó por sorpresa, pese a los antecedentes familiares. Enfrentando la enfermedad, decidió someterse a una mastectomía doble para prevenir futuras recaídas.

Sin embargo, en 2021, la actriz recibió otra devastadora noticia: fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso y dificulta la movilidad.

A través de sus redes sociales, compartió su experiencia con honestidad: “Ha sido un viaje extraño y difícil. Pero sigo adelante, un día a la vez”.

Applegate finalizó la última temporada de la serie Dead to Me, contando con el apoyo de su equipo y de la plataforma Netflix, que pausó la producción para adaptarse a su tratamiento.

La actriz confesó que el proceso no fue fácil, y que enfrentó cambios en su cuerpo y en su percepción de sí misma, pero logró sobreponerse y entregar una interpretación conmovedora.

Con más de 80 papeles en su carrera, Christina ha insinuado que su participación en la industria del entretenimiento podría verse reducida debido a su condición, aunque ha mostrado interés en continuar trabajando como locutora y productora.

Selma Blair

Al igual que Christina Applegate, en octubre de 2018, la actriz Selma Blair compartió con sus seguidores que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, un trastorno crónico en el que el sistema inmunitario ataca el sistema nervioso central.

Aunque tiempo después la actriz anunció que la enfermedad está en remisión, continúa lidiando con dolores corporales intensos debido al síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno hereditario que afecta el tejido conectivo y compromete la estabilidad de las articulaciones y los músculos.

La actriz, de 51 años, explicó que su condición le dificulta actividades básicas como estirarse, ya que sus músculos no son estables y pueden lesionarse con facilidad.

Selma ha mantenido una actitud positiva y ha optado por compartir su proceso con el público.

En 2021, estrenó el documental “Introducing Selma Blair”, en el que muestra con crudeza y valentía los desafíos de su tratamiento, incluyendo sesiones de quimioterapia y un trasplante de células madre, un procedimiento que la dejó inmunocomprometida por varios meses, pero que le permitió alcanzar la remisión de la esclerosis múltiple en 2020.

La enfermedad avanzó rápidamente, afectando su movilidad y obligándola a usar un bastón para desplazarse.

Val Kilmer

Val Kilmer ha sido una figura muy destacada en Hollywood durante más de 40 años.

Se convirtió en uno de los rostros más icónicos del cine, sus papeles en Top Gun, como el rival de Tom Cruise, fue el Batman de “Batman Forever” en 1995. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, su reputación se vio afectada por su comportamiento en los rodajes, lo que hizo que su popularidad disminuyera con el tiempo.

Val fue diagnosticado con cáncer de garganta. El actor pasó por cirugía, quimioterapia y radioterapia, y tuvo que someterse a una traqueotomía.

La enfermedad le arrebató la voz. Aunque en 2016 Michael Douglas reveló que su amigo estaba lidiando con esta enfermedad, Kilmer lo desmintió, aunque el cáncer afectó gravemente su capacidad para hablar.

En 2021, gracias a la inteligencia artificial, pudo recuperar su voz, que fue replicada por la compañía Sonantic.

Su regreso más significativo fue en Top Gun: Maverick, donde volvió a interpretar a Iceman, a pesar de las limitaciones de su voz.

Michael Fox

El intérprete de Marty McFly en “Volver al Futuro” diagnosticado con Parkinson a los 29 años, ha sufrido un deterioro progresivo de su salud, llegando a depender de una silla de ruedas y requiriendo asistencia para movilizarse.

Su última aparición pública, en la que se le vio con dificultad para mantener la postura y con un gesto desorientado, generó una ola de apoyo por parte de sus fanáticos, quienes lamentaron verlo en este estado.

Desde que reveló su enfermedad en 1998, Fox ha demostrado una actitud inquebrantable, participando activamente en iniciativas de investigación sobre el Parkinson. A pesar de que la enfermedad ha avanzado rápidamente, afectando su movilidad, Fox ha mantenido su sentido del humor.

Sin embargo, en cuanto a su carrera profesional, Fox ha decidido retirarse oficialmente de la actuación en 2020, reconociendo que la enfermedad ya no le permitía seguir trabajando en los sets de filmación.

Jack Nicholson

Conocido mundialmente por su papel en “El resplandor”, ha sido uno de los actores más aclamados de Hollywood, con una carrera llena de éxitos en películas como “Batman”, “Cuestión de honor” y “Atrapado sin salida”.

A sus 85 años, el actor ha sido fotografiado luciendo una apariencia descuidada en las últimas imágenes que han salido en los medios. En los últimos años, surgieron rumores acerca de que Nicholson estaba lidiando con una crisis de demencia, lo que lo llevó a retirarse de la actuación hace más de una década.

A raíz de estos rumores, Bill O'Reilly, amigo cercano de Nicholson y presentador de No Spin News, comentó recientemente que, a pesar de su edad, el actor se encuentra sorprendentemente bien mentalmente y con una agilidad destacable.

Aunque la familia de Nicholson desmintió durante años las especulaciones sobre su estado de salud, hoy se sabe que el actor padece Alzheimer.

Recientemente, su entorno ha expresado su preocupación por su condición, indicando que Nicholson vive aislado en su hogar, sin salir, y aunque está físicamente bien, su mente ha sufrido un deterioro considerable.

Chino Myranda

La vida de Chyno cambió después de contraer Covid-19.

Las secuelas del virus, que incluyeron neuropatía periférica y encefalitis, provocaron serias complicaciones en su salud. El cantante venezolano tuvo que reconstruir su vida desde cero.

Según los especialistas de Mayo Clinic, la encefalitis es una enfermedad grave que ocurre cuando el cerebro se inflama.

Esta inflamación puede ser provocada por infecciones virales o bacterianas, o por un mal funcionamiento del sistema inmunológico que ataca las células cerebrales de forma equivocada.

Chyno se contagió de COVID-19 en 2020, lo que le causó complicaciones severas que afectaron su sistema nervioso. Desde entonces, ha atravesado un proceso de recuperación largo y progresivo, que incluyó aprender a caminar de nuevo.

Esto le provocó dificultades para hablar, confusión mental y problemas motrices que lo obligaron a utilizar una silla de ruedas.

El año pasado, Chyno volvió a los escenarios, aunque se notó que aún tenía dificultades para moverse y bailar como antes.

Nelson Javier "El Cocodrilo"

El locutor ha estado lidiando con la diabetes durante casi dos décadas, lo que le llevó a perder la pierna derecha.

Aunque la enfermedad se ha intensificado con el tiempo, él se siente agradecido por los años que ha vivido y espera que Dios le permita seguir disfrutando de su familia por más tiempo.

“El Cocodrilo” ha logrado integrar su trabajo con su vida familiar, ya que su esposa e hijos también forman parte de sus proyectos comunicacionales, como "El show de Nelson".

Kiara Romero

En enero de 2024, Kiara Romero, quien en 2018 intentó quitarse la vida, iba por la cirugía número 21 y aunque el proceso ha sido doloroso, la comunicadora expresó que se ha mantenido optimista.

“Me realizaron mi cirugía #21, la misma es una victoria, un paso muy importante para mi recuperación y a pesar del dolor durante todo este tiempo, que de verdad ni se lo imaginan, mi sonrisa no se ha borrado, porque he mantenido mi mente optimista, claro, a veces lloro y me siento perdida pero me miro al espejo, me hablo directamente y me recuerdo que esto también pasará”, expresó entonces la francomacorisana en un largo mensaje en su cuenta de Instagram.