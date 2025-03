Zoe al ser condecorada en el Palacio: "Ser dominicano no es lo que se dice, es lo que se hace día a día”

La oscarizada actriz y gran soberana Zoe Saldaña fue condecorada con la Orden Heráldica de Cristobal Colón en el Grado de Comendador, de manos del presidente de la República, Luis Abinader.

En su discurso tras recibir la condecoración, Zoe habló de lo que siente al ser dominicana y cómo està criando a sus hijos con esta cultura.

“No sé explicarle a una persona extranjera lo que es ser dominicana porque no es algo que se puede escribir con palabras, es algo que hago día a día y ahora que soy madre yo sé que a mis hijos los estoy amando, los estoy sanando, los estoy criando de una manera muy dominicana y es el orgullo más grande que tengo”, dijo Saldaña en el Palacio Nacional. Añadió: “Porque ser dominicano no es lo que se dice, es lo que se hace día a día”.

La ganadora del Gran Soberano 2025 expresó que es un honor el poder representar a República Dominicana ante el mundo.

Asimismo, expresó que siempre tuvo el deseo de que si ganaba el Óscar, “yo sabía dentro de mi corazón que lo había obtenido porque en la manera en que yo me manejo, trabajo y opero es bien dominicana”.

Saldaña, quien ha tenido una temporada de premios exitosa en Hollywood ganado los cinco galardones más importante, expresó que el reconocimiento de que le otorgó el presidente Abinader significa “lo que ustedes no se imaginan”.