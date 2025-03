Dj Sammy a la Ross María: "Por favor, ya deja la victimización"

El productor Samuel Wilfredo Diloné Castillo, mejor conocido como Dj Sammy, respondió a su expareja, Ross María, quien lo acusó ser un "narcisista, manipulador y mentiroso".

En un extenso escrito, Sammy dijo que no hablará mal de la artista, pero aseguró que le gusta “victimizarse”.

“La mujer tiene el derecho de acabar, hacerle de todo y dejar mal parado a un hombre, pero el hombre tiene que aguantar y callar, lo haré pero veo que aún te duele reconocer y ser sincera contigo misma, ante Dios y tu gente Rosa”, dijo.

Expresó que la Ross es una mujer de la que se enamoró sinceramente y “sacrifiqué todo por ti”.

“Eres la mejor mujer del mundo hasta que te toca reconocer que tú también fallas, hasta que te toca asumir tus errores, sufres, explotas llena de ira por no reconocer cuando te equivocas, buscas mil maneras para victimizarte y culpar a terceros de tu desastre emocional que luchas cada día pero no logras vencer porque aún no te decides, pero alguien tiene que tener la culpa de todo eso menos tú”, expresó.

El productor artístico dijo que nunca le pasará por la mente hacerle daño a la cantante y reiteró: “por favor, ya deja la victimización”.

Asimismo, aseguró que no vuelve a hablar más del tema.

A estas declaraciones, la intérprete de “Mi regalo más bonito” reaccionó amenazando con mostrar correos y evidencias de los supuestos abuso que vivió con el productor.

“Tan bonito que hablas de mí ante las redes y tan mal que lo haces en la vida real. ¿Enseño tus correos, las grabaciones que tengo, los abusos que viví contigo y aun así me quedé ciega al fin?”.

Más temprano, Ross María hizo frente a los rumores sobre su preferencia sexual y envió un mensaje a los medios de comunicación tras circular un video suyo con una amiga.

En sus historias de Instagram, la cantante aclaró que solo sostiene una amistad desde hace dos años con quien la acompañó en momentos de ansiedad y que las imágenes donde aparecen ambas fueron "sacadas de contexto".

Asimismo, la exponente urbana acusó a su expareja, el productor Dj Sammy, de "narcisista, manipulador y narcisista".

"Yo no te menciono, no hablo de ti, te saqué de mi vida, pero wow, qué difícil es tener un ex frustrado. Increíble cómo haces que todo siempre se trate de ti. Yo contigo abrí los ojos hace mucho por más difícil que fue, pero me dedicaste un live de 40 minutos diciendo cosas que tú y yo sabemos que no son, queriendo dejarme mal parada a mí", dijo La Ross.

"Yo estuve tanto tiempo con el corazón roto pero tú siempre lo tendrás vacío y eso es peor", afirmó.

En agosto de 2024, la artista reapareció junto al productor tras haber finalizado su compromiso un año antes.

La Ross y Sammy se comprometieron en enero del año 2023.