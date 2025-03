¿Dónde y cuándo ver el capítulo más esperado de "Solo Leveling"?

El pasado 4 de enero se estrenó la segunda temporada de la aclamada obra surcoreana de Chugong, Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow.

Desde su lanzamiento el anime ha sido tendencia en redes sociales y cada vez son más los aficionados que conquista y que este sábado esperan el episodio 12 que estará disponible a través de la plataforma de Crunchyroll.

HORARIO DE ESTRENO

Argentina: 12:00 PM

Uruguay: 12:00 PM

Chile: 12:00 PM

Paraguay: 12:00 PM

Brasil: 12:00 PM

Bolivia: 11:00 AM

Perú: 10:00 AM

Ecuador: 10:00 AM

Colombia: 10:00 AM

Venezuela: 11:00 AM

México: 9:00 AM

Estados Unidos: 7:00 AM (PT) y 10:00 AM (ET).

Japón: 00:00 AM (hora de Tokio)