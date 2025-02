Laura Bonnelly confirma que no participará en la segunda temporada de "Cuéntame más"

"Con profundo pesar quiero comunicarles que ya no perteneceré a la segunda temporada de @cuentamemasrd", inició Laura Bonnelly en un comunicado publicado este martes para confirmar su salida del podcast que conducía junto a Hony Estrella, Lizbeth Santos, María Angélica Ureña y Larimar Fiallo.

Luego de sus polémicas fotografías junto a Juan Carlos Simó, la comunicadora eliminó de su Instagram el programa emitido por YouTube.

"Un proyecto que creamos juntas a un grupo de amigas, donde aprendí muchas cosas, me reí, lloré, pero sobre todo crecí", agregó.

"Yo siempre estaré eternamente agradecida de Randy Holguín, de @mariajo_rp coordinadora de producción de @reccapmedia , y todo el equipo", continuó.

"Me siento muy agradecida de los fans que siempre me apoyaron y se identificaron con mis historias, quizás no tan graciosas, mas bien genuinas y honestas como es Laura", afirmó.

Asimismo, Bonnelly se despidió de sus excompañeras, pero especialmente de María Angélica Ureña, a quien dijo amar por "encima de todo", e informó que estará en los últimos episodios que fueron grabados previamente a su salida.

"Ahora me toca seguir siendo su fan, y enfocándome en mis deportes que es lo que tanto me apasiona", concluyó.

Marola Guerrero (Mariel) anunció a través de sus redes sociales la cancelación de su compromiso matrimonial con Juan Carlos Simó tras su éste aparecer en un estado de WhatsApp besándose con Laura Bonnelly.