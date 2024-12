¿Quién fue Sandra Reyes, la actriz de "Pedro, el escamoso" que creía en los extraterrestres?

Sandra Reyes nació el 31 de mayo del año 1975 en Bogotá, Colombia. Fue una actriz de televisión que alcanzó mayor popularidad por su papel protagónico de la doctora Paula Dávila en la telenovela "Pedro, el escamoso" (2001).

En 1994, Reyes inició su carrera en la serie "Clase aparte", donde interpretó a María José. Luego, en 1997, encarnó a Adriana Guerrero en "La mujer del presidente". También fue Amparo Cadena en la icónica serie de "El Cartel de los sapos" en 2008 y a Aleyda de Rendón en "Tres milagros".

Reyes estuvo nominada seis veces a los Premios TVyNovelas y resultó ganadora por primera vez en 1998 en la categoría Mejor actriz protagónica de serie por su trabajo en "La mujer del presidente".

Entre sus otros créditos en la pantalla chica, se pueden mencionar: "El día es hoy", "Leche", "Tan cerca y tan lejos", "Me llaman Lolita", "La pena máxima", "La saga, negocio de familia", "Lorena", "Nadie es eterno en el mundo", "Muñoz vale x2", "El cartel de los sapos 2", "Gordo, Calvo y Bajito", "El Laberinto", "Metástasis", "Laura, La Santa colombiana" y "Rigo".

"Pedro el escamoso: más escamoso que nunca" fue la última producción en la que Reyes participó. En abril de 2023 se informó que Caracol Televisión estaba desarrollando una secuela de Pedro el escamoso con Miguel Varoni, Marcela Mar, Andrea Guzmán y Juan Carlos Arango y otros actores del elenco original.

Fue este domingo cuando se anunció que Sandra Reyes murió en su casa a los 49 años. Se conoció que la artista padecía cáncer de seno, enfermedad que causó su fallecimiento, al igual que su personaje.

Reyes decidió no someterse a un tratamiento de quimioterapias y solo sus familiares y amigos cercanos estaban al tanto de su condición de salud.

Se recuerda que Sandra Reyes confesó el año pasado que había hecho contacto con extraterrestres cuando la secuestraron en una nave espacial "hace muchos años".

"Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real, yo pensaba que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie porque ¿Quién me iba a creer?", contó.