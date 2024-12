Muere la actriz Sandra Reyes tras luchar contra el cáncer de seno

La televisión colombiana está de luto. La actriz Sandra Reyes, conocida por su papel de la doctora Paula Dávila en la telenovela "Pedro, el escamoso", murió a los 49 años de edad.

Se conoció que la artista padecía cáncer de seno, enfermedad que causó su fallecimiento, al igual que su personaje.

Reyes decidió no someterse a un tratamiento de quimioterapias y solo sus familiares y amigos cercanos estaban al tanto de su condición de salud.

Según Noticias Caracol, el cuerpo de Reyes será trasladado en las próximas horas al municipio de Ubaté, Cundinamarca, donde será velada en una ceremonia privada en una finca.

Se recuerda que Sandra Reyes confesó el año pasado que había hecho contacto con extraterrestres cuando la secuestraron en una nave espacial "hace muchos años".

"Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real, yo pensaba que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie porque ¿Quién me iba a creer?", contó.