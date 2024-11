Danna confiesa pensó en quitarse la vida: "Empecé a tener pensamientos muy oscuros"

La cantante y actriz mexicana Danna confesó que pensó en quitarse la vida durante un momento por el que pasó un crisis emocional que la llevó a replantearse su carrera.

Fue en una entrevista en “Sale el sol”, para la promoción de su documental en Disney+ “Danna: Tenemos que hablar”, que la artista habló sobre la difícil situación.

“Hablas de la cercanía a un balcón (…) Yo lo interpreté como quitarte la vida, ¿pensaste?”, le preguntó el reportero, a lo que Danna respondió: “Sí, sí”.

Agregó: “Empecé a tener pensamientos muy oscuros y ese fue el momento en el que me di cuenta que algo estaba yendo fatal en mi vida”.

“Cuando empiezas a tener esa oscuridad interior y me miraba al espejo y era como disociación porque no tenía ni idea de qué persona estaba ahí enfrente. Más bien comencé a cuestionar mi vida, el si todo esto que había construido toda mi vida, veintitantos años me hacía feliz. Lo dejé de disfrutar y dije ‘¿Entonces mi propósito de vida cuál es?”, explicó.

La intérprete de Lu en “Élite” aclaró que inmediatamente buscó ayuda profesional.

“Creo que lo que me ayudó mucho obviamente fue conectar esa emoción en terapia, a través del arte, rodeada de gente que me ama y que me amó, pero yo creo que es importante mencionar que esos pensamientos hay que atenderlos cuando empiezan a suceder. La salud mental es lo primordial en la vida de un ser humano y estas experiencias nos pasan a todos, seas o no seas famoso”, dijo.