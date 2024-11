Gabi Desangles revela que fue diagnosticada con epilepsia a los 17 años

La comunicadora y actriz Gabi Desangles reveló que a los 17 años fue diagnosticada con epilepsia, trastorno que no le ha impedido lograr sus metas y destacarse en los medios de comunicación.

Durante una entrevista en "Noche de Luz", Desangles afirmó que se mantiene pendiente a su salud y visitando sus doctores, además de tomar los medicamentos correspondientes.

"Al igual que cualquier otra enfermedad, soy muy disciplinada con mi salud, voy a mi médico, entiendo que también tengo que ser muy consciente con mi cuerpo, no puedo tener excesos, y al final eso me ayuda también a ser muy disciplinada en todo", explicó.

"Entiendo que no te limita, porque ninguna enfermedad te limita, ni tampoco te condiciona. Eso no cambia ni cómo yo pienso, ni cómo veo la vida, no me limita en nada, sencillamente es algo de lo que tengo que estar pendiente, cuidarme, listo", agregó.