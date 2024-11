Miss Sudáfrica, la primera candidata sorda en Miss Universo

Miss Sudáfrica, Mia le Roux, es la primera mujer con una discapacidad en competir en la historia del certamen.

Con la tailandesa Anne Jakrajutatip como nueva dueña, el Miss Universo inició una era más inclusiva y con cambios significativos en sus reglas. Por ejemplo, desde 2023 se permitió que mujeres casadas, divorciadas y madres pudieran participar, y también a partir de 2024 el límite de edad (28 años) fue eliminado.

Solo en su última edición, dos madres concursaron por primera vez en la historia del certamen, así como una mujer de talla grande y dos mujeres transgénero desde la participación de la española Ángela Ponce en 2018.

Ahora una nueva candidata ha hecho historia como la primera mujer sorda en participar en Miss Universo, y quien también podría clasificar entre las 30 semifinalistas.

Se trata de Mia le Roux, representante de Sudáfrica, quien fue coronada el pasado 10 de agosto como sucesora de Natasha Joubert.

“Cuando era niña, nunca hubiera pensado que alguien como yo pudiera convertirse en Miss Sudáfrica. Es muy importante lo que esto puede significar para otras niñas, que incluso si tiene algo que te hace diferente, puedes lograr tus sueños con determinación y trabajo duro”, dijo Le Roux en su discurso de aceptación.

La joven, de 28 años, nació con una pérdida auditiva profunda y a la edad de dos años recibió un implante coclear que permitió escuchar. Reveló que tuvo que hacer mucha terapia del habla hasta conseguir decir sus primeras palabras.

“A la tierna edad de dos años, mi comunidad me bendijo con el regalo de un implante coclear. Familiares, amigos y desconocidos se reunieron para recaudar fondos para esta operación, una oportunidad que cambió mi vida y me permitió oír. Fue el comienzo de un largo viaje para escuchar sonidos y conectarme con el mundo a través del habla, un viaje que también me enseñó a nunca rendirme”, contó la sudafricana.

Su formación académica incluye un certificado en nutrición del Instituto de Ciencias del Deporte de Sudáfrica y un diploma de especialista en ejercicio del Eta College. En el momento de su coronación, trabajaba como gerente de marketing para una empresa emergente y estudiaba para obtener una licenciatura en Comercio en Marketing a tiempo parcial en la Universidad de Sudáfrica.

En la historia de Miss Universo, tres sudafricanas han logrado ganar el certamen: Margaret Gardiner (1978), Demi-Leigh Tebow (2017) y Zozibini Tunzi (2019). A su vez, Sudáfrica es uno de los países que ha ganado la corona en tres ocasiones, empatando con India, México y Suecia.