Frank Reyes se va a vivir a Miami ante la inseguridad, tiene patrimonio de 500 millones

En múltiples ocasiones Frank Reyes ha contado sin reservas etapas de su vida tan íntimas como los tiempos cuando en su campo, “El Bambú”, municipio de Tenares, siendo un niño se le hacía difícil obtener lo necesario para comer. De igual manera, también ha compartido sus sueños, inquietudes y la exitosa fortuna que ha alcanzado gracias a su carrera musical, patrimonio que según reveló oscila en unos 500 millones de pesos invertidos, específicamente, en el negocio de bienes raíces.

El popular bachatero, que ahora reside en Miami, Florida, junto a su familia reveló que tomó la decisión de trasladarse con su esposa y sus tres hijos menores de edad a Estados Unidos debido a la inseguridad que, en los últimos años, atraviesa su país República Dominicana.

El artista, que durante el año pasa la mayor parte del tiempo de gira por distintos países, temía por la seguridad de su familia. La intranquilidad y el nerviosismo que le generaba el estar poco presente con sus hijos y esposa, debido al trabajo, le provocaba un fuerte estrés que le impedía disfrutar al máximo de su canto y de su música. Así que buscó la manera de estar más tiempo con su familia y decidió anclar su residencia en Miami, Florida, en donde asegura hay más garantía y seguridad para los suyos.

“Los altos niveles de delincuencia que arropan, lamentablemente, a nuestro país fueron los motivos que me llevaron a trasladar mi residencia a la ciudad de Miami. Mientras estaba de gira sufría mucho por los míos, viendo como la delincuencia se adueña de nuestras calles, que nadie está seguro ni en su casa, y yo casi no estaba con ellos, y eso me generaba un estrés muy grande”, confesó al conversar con LISTÍN DIARIO.

Seguridad

“El príncipe de la bachata”, como se le conoce, reveló que ahora donde reside hay seguridad las 24 horas del día, que sus hijos van caminando a la escuela, sin temor a que algún delincuente los asalte.

El artista aclaró que sus hijos estudian en una escuela privada, pues también está consciente de la crisis de violencia que atraviesan las escuelas públicas en esta gran nación.

El intérprete de "Tú eres ajena" dijo que su oficina también está radicada en Miami, de donde funcionan sus operaciones comerciales.

Desde que el popular bachatero comenzó a generar dinero aseguró su futuro invirtiendo en el negocio de bienes raíces.

Desde el 2002 comenzó a adquirir propiedades (casas, apartamentos, fincas y otros bienes) con el objetivo, más adelante, de hacer negocios.

Frank Reyes dijo tener cuantiosas inversiones en bienes raíces tanto en el país como en Estados Unidos.

“Yo compré una primera propiedad en el 2002 y años después la vendí y me gané más de un 300 por ciento del valor del que la vendí. Además de la música me gusta hacer negocios, mi fortuna que oscila en unos 500 millones de pesos la he obtenido, porque gracias a lo que me he ganado con la música he sabido invertir en buenos negocios como el de bienes raíces”, confesó.

Agregó: “Yo les exhorto a mis colegas artistas a que inviertan y no se lleven de estar aparentando con vehículos caros y gastando su dinero en banalidades. Yo también he tenido buenos vehículos, pero los he adquirido cuando he podido sustentar mi fortuna en propiedades. Lo que quiero decir es que no se gasten todo su dinero para aparentar, porque hay muchos exponentes que pegan un tema y se gastan todo lo ganado y se les olvida que lo importante es la permanencia en el gusto del público”.

En mayo de este año Frank Reyes colocó en la radio y medios digitales la bachata “Papa”, una canción de su autoría la que acompaña de un videoclip en el que actúa junto a la actriz Hony Estrella.

La satisfacción de la pegada de este tema desborda al veterano artista, no solo por tratarse de una composición suya, sino más bien porque el tema expone un bonito mensaje de bonitos valores, como la unión familiar, que tanto se necesita.

Con más de 30 años de carrera y con 29 producciones discográficas en el mercado se encuentra trabajando en la grabación de su nuevo disco para el que dice no escatima esfuerzos ni recursos. La producción número 30 podría estar lista para el mes de octubre y adelantó que el público se deleitará con las canciones que tradicionalmente han caracterizado a la bachata. “Este disco aún no hemos seleccionado el nombre, pero en unos días ya estará totalmente lista”.

El bachatero dijo sentirse orgulloso de haber llegado con la bachata a países de diferentes continentes y ser admirado por un público con el que nunca soñó.

“Tengo una carrera que el público dominicano la hizo suya, pero gracias a Dios el público que gusta de mi trabajo es muy diversificado", comentó.

Por ejemplo, agregó, "cuando voy a Europa a países como Italia, España o Bélgica el público que va a disfrutar de mis shows no es solo dominicano, ahí se concentran de distintas nacionalidades, incluyendo europeos".

Según sus palabras, igual sucede en Los Ángeles, donde "tengo una fanaticada mexicana que me obliga a tocar, durante el año en varias ocasiones, en ese estado. Con mi bachata he conquistado público que nunca imaginé que podría disfrutar de mi música”.