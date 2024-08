Figuras latinas, entre ellas varias dominicanas, enfrentan la filtración de imágenes íntimas

La filtración de videos íntimos es una práctica malsana, ilegal, que no para, aunque no es cosa de ahora. Desde que existe internet la intromisión al acceso a información o al espacio que una persona decide mantener en privado es causa de preocupación, sobre todo cuando la persona es un artista, celebridad, influencer o figura pública.

Aunque los hombres no están exentos a la divulgación de imágenes íntimas, las mujeres son las más afectadas por esta práctica malsana, ilegal, ya que generalmente son sus parejas, de sexo masculino, los responsables de compartir el contenido con terceros.

República Dominicana cuenta con algunos casos mediáticos, como los recientes de Yailín la Más Viral y La Materialista o el registrado con Nashla Bogaert.

La cantante urbana Yailin La Más Viral

Yailin la más Viral es noticia reciente tras un video en el que mantiene relaciones sexuales con su expareja Tekashi 69, a quien acusan de filtrar el contenido, ya que el rapero es reincidente en este tipo de acciones.

De acuerdo a las declaraciones del locutor Brea Frank, la intérprete urbana le informó sobre la publicación del video en una plataforma y dos días después ya inundaba los chats de WhatsApp y Telegram.

“El dolor de ella era su hija”, reveló el comunicador en su programa “la Uca radio” (La Bakana 105.7 FM).

Por su lado, Yailin no ha emitido ningún tipo de comunicado con relación a las imágenes grabadas junto a Tekashi, aunque su abogado Andrés Toribio afirmó que la situación llegará hasta los tribunales.

La Materialista sobre OnlyFans: "Lo hice por necesidad"

LA MATERIALISTA

Mientras La Materialista intentaba compartir contenido explícito en la plataforma de OnlyFans, que obliga a los usuarios mayores de edad a pagar una suscripción para acceder a los perfiles, publicó un video sexual por equivocación.

La cantante pidió disculpas en septiembre de 2021 por el audiovisual que rápidamente recorrió las aplicaciones de mensajería.

Un año y medio más tarde, La Materialista explicó que se arrepiente de esa etapa de su vida y confesó que "lo hice por necesidad" económica después de hacer inversiones en la música que perdió durante la pandemia del COVID-19.

Nashla Bogaert.

NASHLA BOGAERT

En noviembre del año 2012, la actriz y comunicadora Nashla Bogaert vivió un momento amargo en su carrera luego de una década establecida en los medios tras la divulgación de fotos donde aparecía desnuda.

En medio de la controversia, Bogaert advirtió que actuaría legalmente contra quienes contribuyan a la reproducción de las fotografías que habían sido tomadas por una persona de su confianza.

“Hace aproximadamente seis años, cuando apenas tenía 19, en un ámbito estrictamente privado e íntimo, una persona que gozaba de mi total confianza tomó las fotografías que hoy están siendo divulgadas sin mi consentimiento, atentando totalmente a mis derechos y tratando de lacerar una carrera que tanto esfuerzo me ha costado construir”, comunicó en ese entonces.

Mar Urista, la influencer fitness que se despidió de redes sociales por su salud mental tras la filtración de contenido íntimo.Foto: Instagram

MAR URISTA

A nivel internacional, el caso más reciente envuelve a la influencer mexicana Mar Urista, quien se vio obligada a abandonar sus redes sociales tras ser otra víctima de filtración de un video.

Luego de la difusión de las imágenes aparentemente compartidas por una de sus exparejas, Urista se despidió temporalmente de sus redes sociales y reveló que fue grabada sin su consentimiento.

"Desde hace ya varios días se filtraron algunos videos míos íntimos", dijo Urista visiblemente afectada.

Luego agregó: "Estos videos fueron grabados sin mi consentimiento por una persona con la que tenía una relación sentimental hace varios años", confesó.

La puertorriqueña Noelia fue víctima de la filtración de videos.

NOELIA

De los casos históricos, la filtración de las imágenes sexuales de la cantante Noelia ha sido uno de los escándalos de este tipo más conocidos en el entretenimiento de Latinoamérica.

Noelia, considerada una de las voces más importantes de la música romántica en español del año 2000, fue víctima de la violación a su privacidad en el año 2007, cuando se difundieron públicamente videos suyos durante el acto sexual con el rapero Yamil Gorritz.

Después de ese momento, Noelia no ha vuelto a ser la misma al enfrascarse en una batalla interminable con su madre, Yolandita Monge, y en 2018 anunció su debut como actriz porno.

Luly Bossa, una de las actrices y creadora de contenido más destacadas de Colombia, sufrió la filtración de un video casero en internet hace algunos años.

LULY BOSSA

La actriz colombiana Luly Bossa fue golpeada en el momento cubre de su carrera cuando en el año 2001 fue extorsionada con un video en el que mantenía relaciones sexuales con su pareja de entonces, el instructor de zumba Beto Pérez.

Al negarse, 15 segundos del video fue mostrado en televisión nacional y afectó negativamente su trabajo, llegando a ser vetada durante un largo tiempo.

Bossa demandó al programa en el que se divulgaron las imágenes y salió triunfante del proceso en 2007.

CARDI B

Cardi B también forma parte de la lista de famosas de las que han divulgado imágenes privadas, aunque de una manera diferente, pero igual de vergonzosa. Y es que la rapera de origen dominicano colocó en Instagram por equivocación una foto suya mostrando sus senos.

En 2020, la intérprete de “Bodak Yellow”, que pertenece a su álbum debut Invasion of Privacy (2018), se dio cuenta que había compartido el contenido equivocado y lo eliminó rápidamente.

Luego, durante una conversación con sus fanáticos en Twitter (ahora X), dijo: “Señor, ¿por qué diablos me tienes que hacer tan estúpida? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Sabes qué? No me voy a castigar por ello. Solo voy a desayunar y luego voy a ir a la fiesta”.

“No voy a pensar en eso… No, no lo haré. Es lo que es”, puntualizó.

Jennifer López en el estreno de la película "Atlas".Foto: Instagram

JENNIFER LÓPEZ

En el caso de Jennifer López, cuando la actriz estuvo casada con Ojani Noa entre 1997 y 1998, ambos grabaron un video sexual que él estaba dispuesto a filtrar tras su divorcio, pero ella se enteró y lo demandó por violar el acuerdo de confidencialidad que habían firmado, evitando que las imágenes salieran a la luz.

JLo ganó la demanda y obtuvo todo el material inédito recopilado por su exesposo sobre su corto matrimonio, además le prohibió publicar un libro donde ofrecía detalles en torno al mismo.