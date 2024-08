En Santiago se comenta: las quejas contra Milagros Germán

La llamada Diva de la TV desde que llegó a Cultura las quejas son tantas, que es penoso. Una de las lamentaciones es que abra el bar del teatro de Santiago para que la gente cuando llega temprano tenga un lugar dónde tomarse un refrigerio o un trago, mientras abren las puertas del salón.

Muchos de los que asisten están clamando eso, porque no tienen dónde esperar.

¿Y qué le pasa a Milagros Germán? Ya no solo es Chévere Night, hay muchas otras cosas que atender en su ministerio.

GRANDES CENTROS HOSPITALARIOS

¡Hola, buenos días! Fui a la Clínica Corominas en esta ciudad, quedé maravillada con el nuevo espacio que tiene, al frente del edificio principal, donde está la Asociación Cibao, que hace años estaba el supermercado Joel. Esta nueva edificación es grande, ahí extendieron esta clínica, hermosa y moderna, hay muchos médicos con sus consultorios y todas las especialidades.

Estando allí pensé que para poder unir los dos edificios pudieron hacerle una pasarela aérea, quedaría perfecta y funcional, porque hay un gran peligro cruzando la calle de un lugar a otro por la cantidad de vehículos que transitan en esa calle y no desluce en nada, de hecho, el nuevo que hicieron en el hospital Homs de Santiago se ve muy bien y en Miami lo han construido así, extendiendo las edificaciones de los hospitales con esos puentes.

Pensé que era el ayuntamiento que no quería dar la autorización, recién me entero que es Patrimonio Cultural, pero en la restauración queda poco que conservar del pasado, ahí han hecho de todo, desde parqueos, edificios, no queda nada de la parte antigua y ambos edificios son de arquitecturas modernas.

Deben dejar que unifiquen las dos partes para cuidar a la gente, sobre todo los enfermos de salud que tienen que desplazarse hasta en sillas de ruedas de un lado a otro, o sus familiares que les acompañan, y que no se pongan en mayor riesgo.

corominas

De las grandes clínicas, la Corominas fue la primera de Santiago, recuerdo que cuando se inauguró su primera remodelación y ampliación, en los años setenta, la gente acudía a pasear allí para montarse en el ascensor, que era una novedad en ese entonces.

Había reputados médicos, de apellidos sonoros, como los Corominas, porque antes los médicos eran de clases media alta, que eran los que podían pagar esta carrera.

Conocí a Josian Corominas, éramos muchachos, luego se hicieron médicos, ya de eso han pasado los años y los Corominas siguen ahí.

Hay varios centros de salud modernos y la Corominas no se ha quedado atrás, ha tomado la calle Restauración, Independencia, Cuba y otras aledañas, han seguido construyendo, ahí han estado los mejores médicos de Santiago, que ahora están en distintos establecimientos de salud y por supuesto también de la nueva generación.

krisspy

Está bien que algunos artistas hagan un gran espectáculo con invitados especiales, pero anunciar tantos intérpretes es una exageración.

Krisspy, merenguero santiaguense, anunció con bombos y platillos un gran espectáculo en el Gran Teatro del Cibao, con una gran cantidad de famosos artistas, que me pareció demasiado.

Sin embargo, eso no es todo, a la hora del show, por cierto según me cuenta casi puntual, aparecieron muchos más intérpretes de los anunciados, él no tuvo que cantar casi, eso sí, en cuanto asistencia le fue bien.

Figúrense que el concierto terminó después de la una de la madrugada. ¡Ayayay!

Pienso que debieron decir Krisspy presenta gran espectáculo con grandes artistas del país, porque lo que menos hizo fue cantar solo.