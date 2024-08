Liondy Ozoria denuncia que fue víctima de robo en la Zona Colonial

El humorista Liondy Ozoria denunció este viernes que fue víctima de robo tras dejar su vehículo parqueado en una de las calles de la Zona Colonial.

En un video publicado en redes sociales, el ventrílocuo mostró el cristal roto de su carro del cual el o los antisociales cargaron con una mochila de su propiedad.

"Me parqueé para ir al negocio de la esquina y me encuentro con la sorprenda de que me estrenaron, me rompieron el cristal y me robaron la mochila con todas mis pertenencias, una computadora y muchísimas cosas", contó Ozoria.

Finalmente, Ozoria tomó la situación con humor y escuchando bachata la mañana de este sábado al pedir a los ladrones que le devuelvan sus chanclas "Samurái" que estaban en la mochila. Además aseguró que el periodista Ramón Tolentino lo ayudará a encontrar a los responsables del robo.

Ozoria también explicó que el equipaje estaba debajo de los asientos y los cristales de su carro son oscuros, pero al parecer pudieron ver todo el interior con un foco.

"Yo sé que no se dejan cosas adentro del vehículo, pero yo tenía la mochila preparada porque después del cumpleaños de mi tía pensaba ir a dormir en la villa", dijo.

"Otra cosa: los vidrios sí están tintados bien oscuros, pero el tipo que me rompió la vaina estaba buscando con un foco entre carro y carro y encontró ahí que el carro mío tenía una mochila escondida ahí abajo", añadió.