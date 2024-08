Liondy Ozoria recupera objetos robados de su vehículo: Respuesta en redes no era lo que necesitaba

Luego de denunciar en redes sociales el robo de una mochila de su carro mientras se encontraba parqueado en la Zona Colonial, el ventrílocuo Liondy Ozoria eliminó el video de su cuenta de Instagram y anunció que pudo recuperar sus pertenencias.

El humorista explicó que decidió deshacer la publicación "porque la gente no ayuda", ya que la respuesta de los internautas no era lo que necesitaba tras la situación.

"Quiero decirles que yo mismo di con mi mochila, o sea que apareció porque nos movimos, hice la diligencia y apareció. Le dije a (Ramón) Tolentino que borre el video, yo también borré los míos, debido a que me he dado cuenta que las cosas es mejor manejarlas fuera de las redes porque la gente no ayuda y se van en unos comentarios totalmente fuera de lo que uno realmente necesita en el momento", expresó.

"Yo tengo la mochila y ya el resto será manejado fuera de las redes y punto. Muchas gracias a todos los que se han preocupado, lo que me han llamado, lo que me han escrito, el carro el seguro full ya lo está y vamos al mambo, sigamos la vida", finalizó.

Fue el pasado viernes cuando Ozoria denunció que le rompieron el cristal de su carro y le robaron un equipaje que estaba debajo de los asientos con su computadora y otros objetos.