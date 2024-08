"Inyectame una gran dosis”: cronología de los últimos días de Matthew Perry

El arresto de cinco personas por la muerte por sobredosis de Matthew Perry ha revelado detalles clave sobre los últimos días de la estrella de “Friends”, la mayoría de ellos pasados en medio de una adicción al anestésico quirúrgico ketamina .

Perry moriría a los 54 años el 28 de octubre después de decirle a su asistente que le inyectara “una gran dosis”. A continuación, se presenta un recorrido cronológico por el final de la vida de Perry, elaborado a partir de documentos judiciales federales no confidenciales y de una investigación forense.

El último mes

30 de septiembre: Perry y su asistente personal, Kenneth Iwamasa, se reunieron en su casa en el barrio Pacific Palisades de Los Ángeles con el Dr. Salvador Plasencia. Perry había estado recibiendo tratamientos con ketamina para la depresión (un uso no autorizado cada vez más común) de su médico habitual, pero no pudo obtener tanta como quería. Plasencia le envió un mensaje de texto a un amigo médico en San Diego, Mark Chavez, quien aceptó obtener ketamina para él.

“Me pregunto cuánto me pagará este imbécil”, le escribió Plasencia a Chávez. Los dos se encontraron el mismo día en Costa Mesa, a medio camino entre Los Ángeles y San Diego, e intercambiaron al menos cuatro frascos de ketamina.

Plasencia regresó a la casa de Perry, donde Iwamasa le pagó 4.500 dólares en efectivo por los viales. Plasencia le dio a Perry dos inyecciones de ketamina y le indicó a Iwamasa cómo administrarle las inyecciones al actor. Plasencia le envió un mensaje de texto a Chávez diciendo que la experiencia "parecía una mala película".

2 de octubre: Iwamasa le envió un mensaje de texto a Plasencia diciendo que no solo quería comprar sesiones de inyección, sino que también quería quedarse con más frascos de ketamina, refiriéndose a ella en el código acordado como “Dr Pepper”. Plasencia apareció, le dio las inyecciones a Perry y dejó los frascos de la anestesia.

4 de octubre: Iwamasa inyectó a Perry él mismo por primera vez. Le envió un mensaje de texto al médico diciendo que había encontrado “el punto ideal” para poner la aguja en su jefe, pero que probar diferentes puntos en Perry había llevado a que se les acabara y necesitaban más. Plasencia le envió un mensaje de texto a Chávez preguntándole si podía seguir suministrando el medicamento para que pudieran convertirse en la “opción preferida” de Perry.

6 de octubre: Iwamasa le dijo a Plasencia que se estaban quedando sin existencias y que necesitaban más. Plasencia fue a la casa de Perry y le vendió uno o más frascos.

8 de octubre: En una reunión nocturna en un centro comercial de Santa Mónica, Plasencia vendió a Iwamasa cuatro frascos de ketamina por 6.000 dólares en efectivo.

10 de octubre: Iwamasa llevó a Perry a un estacionamiento público en Long Beach, donde se reunieron con el médico. Les vendió más ketamina y le dio una inyección a Perry mientras el actor estaba sentado en un auto. Ese mismo día, Iwamasa buscó aún más droga de otra fuente de ketamina, contactando a Erik Fleming, un conocido de Perry.

11 de octubre: Fleming le envió un mensaje a Iwamasa diciéndole que podía conseguir ketamina de una mujer que conocía. “No tiene marca, pero es increíble. Él toma una y la prueba y yo le doy más si quiere”, escribió Fleming. La mujer, Jasveen Sangha, era conocida por sus clientes como la “Reina de la Ketamina”. Fleming le envió un mensaje a Iwamasa diciéndole que solo trata “con gente de alto nivel y celebridades. Si no fuera algo excelente, perdería su negocio”.

12 de octubre: Plasencia fue a la casa de Perry, donde le pagaron 21.000 dólares en efectivo, parte de los cuales le debían por compras anteriores de ketamina. Mientras estaba allí, le inyectó a Perry. El actor se quedó paralizado de inmediato y se le disparó la presión arterial. El asistente dijo que el médico le dijo: "No hagamos eso otra vez".

13 de octubre: Perry recibió una muestra de ketamina de Sangha y la probó. Él e Iwamasa pidieron 25 frascos, por los que él pagó 5.500 dólares. Fleming los dejó en la casa de Perry un día después.

El 20 de octubre o alrededor de esa fecha, Perry recibió su último tratamiento legal con ketamina de su médico habitual, según dijo a los investigadores del forense una mujer cercana a él cuyo nombre fue censurado en los documentos oficiales. La mujer dijo que su médico anterior le había dado tratamientos cada dos días, pero su nuevo médico dijo que Perry estaba bien, que su depresión estaba controlada y que ya no necesitaba tantos tratamientos. La mujer les dijo a los investigadores que creía que Perry había estado sobrio durante 19 meses y que no había tenido ninguna recaída.

La última semana

Alrededor del 24 de octubre, Perry habló con la mujer no identificada por última vez. Ella les dijo a los investigadores que estaba de buen ánimo.

25 de octubre: Iwamasa le pidió a Fleming otros 25 frascos de ketamina. Después de cobrar 6.000 dólares a Perry, Fleming recogió la ketamina de manos de Sangha, quien le dijo que su propia fuente es conocida como “Master Chef”. Mientras tanto, Iwamasa le dio a Perry al menos seis dosis de ketamina.

26 de octubre: Iwamasa nuevamente le dio a Perry al menos seis inyecciones de ketamina.

27 de octubre: El asistente le volvió a dar al actor al menos seis dosis de ketamina. Con el suministro proveniente de Fleming y Sangha, Perry e Iwamasa habían estado sin contacto con Plasencia durante aproximadamente dos semanas. Plasencia le envió un mensaje de texto a Iwamasa diciéndole que tenía más para ofrecer: “Sé que mencionaste tomarte un descanso. He estado haciendo acopio”.

El último día

Aproximadamente a las 8:30 am, siguiendo las instrucciones de Perry, usando jeringas de Plasencia y ketamina de Sangha, Iwamasa le dio una inyección a Perry.

Alrededor de las 11 a. m., Perry jugó pickleball, según lo que Iwamasa le dijo a los investigadores del médico forense más tarde ese día, aunque muchos elementos de esa historia inicial cambiaron en sus conversaciones posteriores con los fiscales.

Aproximadamente a las 12:45 p. m., Iwamasa le dio a Perry su segunda dosis del día y el actor comenzó a ver una película.

Poco antes de la 1:30 pm, Iwamasa le dio a Perry su tercera y última inyección del día mientras Perry estaba sentado en el jacuzzi de su patio trasero. “Dame una inyección grande”, recordó Iwamasa que Perry le dijo. El asistente luego se fue a hacer recados.

Alrededor de las 4 p. m., Iwamasa regresó a su casa y encontró a Perry boca abajo en el jacuzzi. Saltó, sacó a Perry hasta las escaleras y llamó al 911. Los paramédicos llegaron minutos después y declararon que Perry estaba muerto. Los investigadores forenses dijeron que la ketamina fue la causa principal de su muerte y que el ahogamiento fue una causa secundaria.

Los acusados ahora

Iwamasa se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina. Fleming se declaró culpable de distribuir ketamina con resultado de muerte. Ambos están cooperando con los fiscales.

Chávez aceptó declararse culpable de conspiración para distribuir la droga. Plasencia y Sangha, los dos principales objetivos de la investigación, se declararon inocentes de múltiples cargos de delitos graves.

El abogado de Plasencia, Stefan Sacks, dijo el jueves que todo lo que hizo su cliente fue en beneficio de la salud de Perry. El abogado de Sangha declinó hacer comentarios.

Los abogados de los otros tres hombres no respondieron a múltiples mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.