Despiden a Fernando Carrillo con insultos de un centro de votación

"Este es el odio que quiere gobernar nuestro país. Esto es democracia", respondió Fernando Carrillo tras ser despedido con insultos de un centro de votación tras ejercer el voto en las elecciones presidenciales de Venezuela.

El actor venezolano, quien públicamente se ha declarado seguidor del chavismo, fue esperado en las afueras del recinto electoral por un grupo de personas que le vociferaban "sinvergüenza", "vendido" y "sátrapa", mientras él los grababa.

Carrillo se encontraba acompañado por un escolta, quien evitó que este se acercara a los votantes que le estaban gritando.

El protagonista de la telenovela mexicana "Rosalinda" acusó recientemente a los opositores de "sabotearle y bloquearle la carrera por más de 20 años", obstaculizando su crecimiento profesional por haber apoyado a Hugo Chávez.

"Eso no me lo perdonaron jamás, como no me perdonan haber tenido un padre revolucionario, leal y honesto como fue mi padre Nery Carrillo. Y por eso me trancaron la carrera, apostando a mi destrucción y extinción como hombre, como padre de familia y como artista", expresó en un video publicado en su Instagram.