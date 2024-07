Periodista dice Gabriel Soto le confirmó que Irina Baeva le fue infiel

Irina Baeva reveló a la revista Hola que Gabriel Soto terminó con ella por medio de una carta en la que aún no le queda claro los motivos de la separación.

La rusa aprovechó también para mostrar las fotos de la supuesta boda simbólica que realizaron en Acapulco en marzo de 2024, aunque Soto insiste en que nunca se casaron y lo único que hicieron fue una sesión de fotos vestidos de novios.

Por otra parte el actor de “Soltero con hijas” le reveló al periodista Lucho Borrego que Irina le fue infiel.

“Sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando los cuernos con una persona que se ha dicho mucho en los últimos días en los medios de comunicación, pero que se han mandado a callar a los medios porque es un inversionista de la obra donde Irina protagoniza, es decir Aventurera, una de las razones por las cuales Irina no ha sido despedida de la obra”, dijo el periodista en el programa “Siéntese quien pueda”.

Mientras que la joven actriz dijo que nunca ha sido infiel: “Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie”.

Sobre le hombre con quien la relacionan contestó: “Víctor González apareció en mi vida hace cuatro días en un evento para el cual yo fui contratada. Lo conocí, compartí con él tiempo mínimo. No hay ninguna relación de amistad, no nos conocemos, no lo conozco, no sé nada de él. Fue la primera y la última vez que lo vi en mi vida, el día que asistí al evento que tiene que ver con la fundación de Simiplaneta, al cual asistí al lado de otras dos influencers. Las tres fuimos contratadas para crear contenido y estar presentes en el evento. No hay ninguna relación de nada”.

Desde que se anunció la separación por medio de un comunicado que sólo compartió en sus redes Gabriel Soto, se especuló sobre lo que realmente estaba pasando entre la pareja que duró cinco años, y que desde que inició su relación, ésta fue polémica porque entonces, Soto aún estaba casado con Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas.