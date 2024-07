Gabriel Soto e Irina Baeva fueron a terapia para salvar su relación, pero no se pudo

Gabriel Soto habló por primera vez sobre su rompimiento con la actriz Irina Baeva, con quien tenía una relación sentimental desde hace siete años, el actor respondió las preguntas de la prensa, quienes lo esperaban previo a su presentación en la obra "El precio de la fama", la cual protagoniza junto a Cecilia Galleano.

Desmintió que haya terminado a Irina a través de un mensaje de texto, como algunos aseguraron, por el contrario, precisó que fue una situación muy platicada entre ambos, ya llevaban un tiempo tratando de salvar la relación, incluso, reveló, tomaron terapia de pareja.

"Llevábamos tiempo tratando de solucionar problemas, finalmente las relaciones se terminan cuando una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo, y ya teníamos un tiempo tratando de solucionar diferencias que teníamos, fuimos a terapia de pareja, hicimos muchas de las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar una relación".

Sereno y contestando las preguntas de la prensa, Soto aseguró que él e Irina terminaron en buenos términos y que lo importante es llevarse un buen recuerdo de esta relación que duró mucho tiempo.

"Terminamos en buenos términos, creo que siempre hay que terminar las cosas con amor, con buena vibra yo le deseo siempre lo mejor, como puse en el comunicado, y finalmente es una relación que duró mucho tiempo y hay que guardarla en el corazón", expresó.

¿Irina Baeva le fue infiel a Gabriel Soto?

Gabriel Soto afirmó que está en un proceso individual de sanar y de sobrellevar el final de su relación con Irina Baeva, con quien llegó a hablar de boda, sin embargo ésta se pospuso muchas veces hasta cancelarse.

El actor de telenovelas dejó claro que está enfocado en sus hijas, su salud y su trabajo, y aclaró que el que sólo él haya compartido el comunicado del truene con Irina, no significa que ella no estuviera de acuerdo, pues afirma que ya "era algo hablado, pactado desde hace mucho tiempo, fue de común acuerdo".

Gabriel aseguró que aprendió muchas cosas de esta relación, y destacó los atributos de su ahora expareja, a quien definió como una mujer disciplinada; negó que alguna vez hubiera tratado mal a Irina, como lo dejo entrever hace unos días Olga Breeskin.

Cuando cuestionaron a Gabriel si Irina le había sido infiel, el actor se limitó a contestar que él no podía hacerse responsable de las acciones de los demás, sólo de las suyas.

"Yo no me puedo hacer responsable por lo que hacen los demás , yo estoy pasando mi proceso , estoy enfocado en lo mío, en el amor que me dan mis hijas, en mi trabajo".

La respuesta de Soto siembra la duda sobre si hubo una infidelidad por parte de Irina, pues Gabriel remató diciendo que "él siempre va a ser un caballero".