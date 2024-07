¿Qué es un médium, la persona que ayudó a Maribel Guardia a hablar con su hijo muerto?

La actriz y conductora Maribel Guardia aún no se recupera de la muerte de su hijo, Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023, por eso buscó la ayuda de un médium para contarse con él.

Guardia reveló que tuvo una “llamada espiritual” con su hijo, donde él le reveló cómo la iba a esperar el día que ella partiera del mundo terrenal.

“Tuve una llamada telefónica con Julián… increíble. Me dijo mil cosas de Julián, su bebé, de mi mamá, del día que yo me muriera., contó a las cámaras de “Despierta América”.

Agregó: "Me dijo: ‘Mamá, el día que te mueras, te voy a estar esperando con una alfombra roja. No te la vas a acabar de todo el amor que te voy a dar’, pero bueno, ya Dios sabrá cuándo… solo Dios sabe”, dijo.

La presentadora costarricense mexicana dijo que esta experiencia con la médium fue “increíble” y que, si se animó a visitarla, fue porque conforme se acercaba el aniversario luctuoso de su hijo, su salud comenzaba a mermarse, indica Univision.

“Fue una cosa increíble. Fue cuando cumplió un año de muerto y yo andaba muy mal, me sentía muy mal… Me temblaba la mano, me iba de lado y a partir de ese día (que visité a la médium) me recuperé”, agregó.

Según lo relatado por Maribel, lamédium contactó con el espíritu de Julián, quien no solo compartió con su madre anécdotas que solo ellos conocían, sino que también le indicó cómo encontrar algunos juguetes y hasta un sombrero.

"Me dijo de un sombrero que no encontraba yo y apareció el sombrero. Aparecieron juguetes de él de cuando era niño, que estaban escondidos quién sabe dónde”.

¿Qué es un médium?

De acuerdo a un artículo de "A Spiritual Connection" de The Express, destacado por el periódico El Milenio, un médium es una persona que actúa como intermediario entre los espíritus desencarnados y los seres humanos vivos.

La Real Academia Española (RAE) lo define como “persona a la que se considera dotada de facultades paranormales que le permiten actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o de hipotéticas comunicaciones con los espíritus”