Chiquis Rivera se casa con su director de fotografía, Emilio Sánchez

La cantante Chiquis Rivera se casó este fin de semana con su novio y director de fotografía, Emilio Sánchez, en un hotel de Las Vegas tras dos años de noviazgo y anunciar su compromiso en mayo pasado de 2023.

Según la revista Hola! Américas, a la ceremonia asistieron 60 invitados, entre ellos sus hermanos Jenicka Lopez, Johnny Lopez, Jacqie Rivera y Michael Marín.

"¡Hasta el infinito y más allá! Gracias a Dios", compartió Chiquis en la publicación de varias fotografías junto a su ahora esposo.

La pareja se conoció a principios de 2021 gracias a una amiga en común, la cantante Becky G.

El pasado 2 de junio, la intérprete de "Porque soy abeja reina" reveló que sufrió un aborto espontáneo después de casi dos meses de embarazo.

"Yo tenía siete semanas de embarazo, y me preocupé porque sí estaba sangrando poquito, pero hablé con mi doctora y me dijo que no me preocupara, que me la llevara suave, que no brincara en el escenario, pero al siguiente día, que fue ayer, fue más fuerte (el malestar)", contó.

Chiquis también estuvo casada con Lorenzo Méndez desde el 29 de junio de 2019, se separaron de manera definitiva en septiembre de 2020 y el 13 de junio de 2022 el divorcio se hizo oficial.