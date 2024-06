Director mexicano Moisés Ortiz Urquidi muere en medio de una filmación a los 58 años

El director mexicano Moisés Ortiz Urquidi murió de un infarto fulminante al miocardio mientras filmaba su actual proyecto. Tenía 58 años.

Moisés, quien fue reconocido por su trabajo en importantes producciones como "Cita en el paraíso" (1992), "Las Aparicio" (2015) y "El señor de los cielos" (2013), se encontraba con sus actores, entre ellos la actriz de telenovelas y ex primera dama de México Angélica Rivera, al momento de su deceso.

Fue su hermana, la productora Ana Celia Urquidi quien confirmó el fallecimiento de su Moisés el pasado 14 de junio.

"Nunca imaginé atravesar por este dolor tan grande. Se supondría que mi hermano menor se iría después que yo. No fue así. A muchos kilómetros de distancia me dan La triste noticia que mi hermanito Moisés Ortiz Urquidi, el menor, el gran cocinero, el gran amigo, el gran director, partió. Me dicen contando anécdotas y trabajando", informó.

En la red social X (anteriormente conocida como Twitter), la Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía Cinematográfica (AMC) y Asociación Nacional de Actores (ANDA) también lamentaron su muerte.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y Director Moisés Ortíz Urquidi, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares amigos y compañeros. Descanse en paz. @mortizurquidi", compartió la entidad.