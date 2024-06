Lady Gaga responde a los rumores de embarazo

La superestrella de la música pop Lady Gaga, de 38 años, fue vista con el vientre abultado durante la cena de ensayo para la boda de su hermana en Maine y la celebración oficial el fin de semana pasado.

Unas fotografías de esos días circularon en redes sociales y generaron rumores de embarazo. Sin embargo, la cantante de "Poker face" aclaró las especulaciones con la letra de una canción de Taylor Swift.

"No estoy embarazada, sólo llorando mucho en el gimnasio", escribió Gaga al mismo tiempo que invitó a sus seguidores a registrarse para votar.

Gaga hizo una publicación en TikTok donde aparece blanqueándose las cejas y donde cita la letra del tema "Down Bad", que originalmente dice: "Down bad crying at the gym".

La artista también afirmó en Instagram: "No estoy embarazada".

Actualmente, tiene una relación con Michael Polansky, a quien fue vinculada por primera vez en 2020 tras cancelar su compromiso en enero de 2019 con el agente de talentos Christian Carino.