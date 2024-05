"Me duele", Milagros Germán sobre la reacción del público tras asumir un cargo en el Gobierno

La ministra de Cultura y presentadora Milagros Germán confesó que le "duele" ver cómo personas que la admiraban por su trabajo en la pantalla chica la empezaron a adversar desde que asumió un cargo público.

"Mucha gente, inmediatamente eso sucedió, se puso en contra de mí con una fiereza que yo no entendía, gente que me seguía con cariño en los medios de comunicación, que me aplaudía hasta los chistes malos que me salían en Chevere Nights, de repente me adversaban todo", expresó la comunicadora en "Noche de Luz".

Germán, quien en el 2020 fue nombrada como directora de Dicom y en 2021 pasó a ser ministra de Cultura, explicó que como vocera de la Presidencia "todo lo que yo decía estaba malo, estaba mal dicho, estaba mal construido", incluso que cuestionaban su capacidad.

"Y yo siento después que pasó el tiempo, pasaron los meses, que la gente sintió que perdía a la figura que quería, a la figura que había aprendido a querer a lo largo de los años, que yo los abandonaba en los medios de comunicación", agregó.

"Fue como una reacción a lo que ellos entendieron que era un abandono de toda mi vida construyendo una relación de cariño, de respeto mutuo, yo con el público, el público conmigo, y yo siento que se sintieron abandonados me dolió mucho, me sigue doliendo, que la gente no entienda que detrás de un cargo público puede haber buena intención, que puede haber sacrificio", continuó.

En ese sentido, Germán dijo que el mayor sacrificio que tuvo que hacer fue "dejar mi voz", ya que al ser vocera de la Presidencia cuando ella hablaba "estaba hablando el presidente de la República".

"En un acto de total espontaneidad, con un cuadro que compré para mi oficina, para la oficina que ocupaba en el Palacio (Nacional), como si lo hubiera dicho en Chevere Nights, dije: 'Ay, yo voy hacer la envidia de este palacio', y eso cayó como una bomba nuclear", recordó.

Además de sus declaraciones sobre el cambio que ha experimentado en su vida y los proyectos que ha desarrollado desde su puesto en el Gobierno de Luis Abinader, "La Diva" también reveló que se convertirá en abuela por primera vez a los 65 años. Su hijo Álvaro De Camps Germán y su pareja esperan un bebé.