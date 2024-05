Jessica Pereira llora al pedir disculpas por pelea en su programa: "Es difícil cuando todos te tiran piedras"

Luego de que un integrante de su elenco y un invitado se enfrentaran a golpes durante la transmisión en vivo de ayer del programa radial "Jessica en punto", con lágrimas en los ojos, Jessica Pereira pidió disculpas a la audiencia y a los ejecutivos de RCC Media por lo ocurrido en sus instalaciones.

"Esto no es culpa de ninguno de ustedes, esto es culpa mía, yo no lo supe manejar en el momento que se salió de control... Aprendizaje: pasarán mil cosas que vienen en la carrera, seguir echando hacia adelante y yo no quiero mostrar debilidad, lo que pasa es que es difícil cuando en un momento de la vida todos te tiran piedras", expresó Pereira.

La comunicadora y modelo venezolana agradeció a sus compañeros de la emisora La Bakana FM, Brea Frank y Bolívar Valera (El Boli), aunque este último confesó que "si de mí dependiera, Jessica no estuviera al aire, eso que ella está haciendo es lo mismo que nosotros hemos criticado en otro lado".

A pesar de que el video original de ese programa no fue publicado en sus plataformas oficiales, un clic fue filtrado en redes sociales.

"Esto no debe de pasar, ni aquí ni en ningún otro lugar y lamentablemente pasó en La Bakana RCC Media, le pido perdón a don Antonio Espaillat, disculpas a doña Mons, a toda la familia de La Bakana y de RCC", continuó.

Por otro lado, Pereira explicó que los involucrados en la agresión están bien, especialmente "Caito", a quien llevó a su casa tras ser golpeado con un bate en la cabeza por "Shakata" cuando se encontraba en medio de una entrevista.