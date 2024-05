En el escenario de la tempestad, enfermedades se ensañan contra tres populares merengueros

En estos momentos el merengue tiene a tres de sus principales exponentes con serios problemas de salud. Héctor Acosta, Raphy Matías y Diómedes Núñez se encuentran padeciendo enfermedades que, en un primer momento, tuvieron que poner a un lado sus carreras para tratar sus padecimientos.

El pasado sábado Héctor Acosta confirmó que tiene cáncer, mientras Raphy Matías solicitó ayuda al Estado para que se le asista con una enfermedad del estómago y de la piel que le afecta, mientras en abril pasado se conoció la noticia de cómo Diomedes Núñez estuvo a punto de perder la vida al diagnosticársele una seria afección en los riñones, por la que tuvo que ser dializado.

El cáncer del Torito

Héctor Acosta no ha divulgado en qué lugar de su cuerpo es que padece el cáncer ni en qué etapa fue detectado. Tampoco ha hablado del tratamiento y si éste está dando los resultados esperados.

Por el momento una fuente de entero crédito aseguró que el merenguero/bachatero, que actualmente se encuentra en Miami, está cumpliendo con sus últimos compromisos artísticos y que está prácticamente retirado de la música hasta que pueda recuperar su salud.

Mucha gente del medio artístico conocía de la enfermedad del merenguero. Sus amigos le acompañaron a guardar la información hasta que pasara la campaña, en la que volvió a ganar la senaduría por su provincia, Monseñor Nouel.

Incluso, en canales de televisión de algunos pueblos del interior meses atrás se hablaba del tema de manera pública, pero el merenguero no se refirió a su condición de salud hasta el pasado sábado, cuando en medio de un concierto, en Puerto Rico, confesó que tiene cáncer.

“Este artista que ustedes están viendo esta noche aquí está cantando siendo diagnosticado con cáncer”, expresó el artista, que al día siguiente se hizo viral en toda República Dominicana.

Su presentación en el Coca Cola Music Hall de Puerto Rico se debió a un compromiso previo del artista.

Se recuerda que el mes de abril el merenguero anunció su retiro de la música para tratarse una enfermedad y se refirió a inflamación de unos ganglios en el cuello. El Torito anunció una condición de salud que afectaba a su cuello, la cual ha “requerido atención médica continua y prioritaria”.

En un comunicado dijo que la condición no especificada lo ha llevado a buscar atención médica en los Estados Unidos con el fin de evitar complicaciones. “Durante este período, he tenido que tomar la difícil decisión de ausentarme de compromisos artísticos y actividades políticas, lo cual ha sido una decisión difícil pero necesaria en mi proceso de sanación. Agradezco su comprensión y paciencia durante este tiempo”, reza un comunicado publicado por él en sus redes.

En un comunicado de prensa, Acosta informó que el día 5 de diciembre se descubrió una alteración del lado derecho del cuello que resultó ser un ganglio inflamado, y luego de varios estudios los médicos determinaron que debe someterse a una cirugía de amígdalas y hacer una biopsia para descartar cualquier anomalía.

“El ganglio podría ser resultado de la inflamación de las amígdalas, que están más alteradas de lo normal, aunque no me gusta la idea, la salud es lo más importante para mí, si el procedimiento quirúrgico es la recomendación médica, así será”, aseguró el cantante.

El SOS de Raffy Matías

A través de un comunicado, cercanos al merenguero Raffy Matías hicieron un llamado de auxilio al Estado en busca de que se le facilitara una pensión económica, con el fin de costear una enfermedad estomacal y de la piel que le afecta desde hace años.

Según el empresario artístico Luis Medrano, el presidente de la República, Luis Abinader, accedió al pedido del merenguero oriundo de Jarabacoa, gestión que también ha sido tramitada por el alcalde de La Vega Kelvin Cruz y por el merenguero Pochy Familia.

Según se relató en la carta, publicada el pasado fin de semana, el intérprete del éxito merenguero “Quiero saber de ti” se encuentra en un momento crucial y pidió a sus amigos unirse en esta petición.

Desde hace años Matías ha enfrentado diversas enfermedades relacionadas con el estómago, la garganta y la piel, incluso sometiéndose a intervenciones quirúrgicas, como la extirpación parcial de su estómago.

Estas adversidades han impactado profundamente su calidad de vida y su capacidad para continuar con su carrera artística.

El comunicado resalta la invaluable contribución de Raffy Matías al mundo de la música, destacando su voz única y su destacada carrera, que lo han convertido en un ícono artístico reconocido tanto a nivel local como internacional.

Diómedes Núñez

Diómedes Núñez tuvo 56 presentaciones en diciembre del 2023. Su afán del día a día no le permitía observar que su cuerpo iba experimentando cambios contundentes.

Una noche estando cantando en un bar observó sus extremidades inferiores y el vientre muy hinchado, y esto lo obligó de inmediato a buscar una consulta médica.

Esta visita se convirtió en 16 días de internamiento en un centro de salud, incluyendo al realizarse una diálisis de emergencia debido a que sus riñones no funcionaban y un problema serio de vesícula la que extirparon en un proceso quirúrgico delicado.

“Si, pensé que podría morir”, le confesó Diomedes a Silvio Mora en una entrevista hace un mes.

El merenguero relató que todo esto fue el resultado de ser una persona hipertensa sin sufrir síntoma alguno.

“Yo tenía presión alta y nunca me dio mareo ni dolor de cabeza, yo trabajaba normal lo único que veía era que había perdido peso y eso me hacía sentir feliz porque me veía bien”, comentó semanas después.

Para Diómedes, aparentemente, lo peor pasó y ahora se encuentra en un proceso de recuperación ya que la enfermedad.

Ya mejorado, entró al estudio de grabación y grabó el merengue “Un día especial”. Según confesó, es un tema dedicado a todas las personas que han sentido que sin Dios no se había podido salir de la situación o enfermedad que lo aquejaba.

"Tiene arreglos y composición de mi tamborero, El Abuelo, quien vivió todo el proceso junto a mí en el hospital”, resaltó.