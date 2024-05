Los seis del mundo del entretenimiento que aseguraron curules en el Congreso

Atrás quedó el mito de que los artistas no se inmiscuyen en política, que las figuras del entretenimiento honran el refrán de “zapatero a su zapato”. En República Dominicana mucha gente del entretenimiento ha salido a trabajar en la política, ya sea compitiendo por una curul en el congreso o por algún puesto en el estado.

En esta contienda electoral presidencial y congresual las figuras de la farándula sumaron su presencia al ganar posiciones en el congreso para legislar en favor de los ciudadanos.

Estrenándose en una posición en la Cámara de Diputados llegan la comunicadora y exreina de belleza Selinée Méndez y el comunicador y empresario Brailyn Miguel Vargas Núñez (conocido como Bray Vargas).

Repitiendo un nuevo período en el congreso como diputados están el comunicador Bolívar Valera y la merenguera Juliana O´Neal.

Mientras que en el Senado de la República reincide en un nuevo período el merenguero Héctor Acosta “El Torito” y el ex empresario discográfico Franklin Romero.

Héctor Acosta en el senado

El merenguero Héctor Acosta pasó el lunes por la casa de su madre, doña Irene, a tomarse un cafecito. Sentado en una mecedora junto a su progenitora fue a compartir su triunfo, que según expresa le dio Dios y el pueblo, para un segundo período en el Senado de la República.

En un video compartido por su promotor asegura sentirse “contento”.

Su madre le confesó que su primer voto fue por él y que puso el proyecto de su hijo en manos del Señor. “Dios es el único que sabe y él ve como es un por dentro, no por fuera y por eso es que a él (Héctor) todo le sale bien, porque lo pongo en manos de Dios”, asegura doña Irene.

“El Torito”, que repite representando a la provincia Monseñor Nouel por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), dio las gracias a través de su cuenta de Instagram @eltoritosenador2428.

“Toda la honra y la hora y la gloria sea para nuestro Dios, en este día con sentimiento sincero y humilde quiero inclinarme ante Dios y decirle gracias Señor por tanto, gracias por tu fidelidad que me ha perseguido en todo momento. Gracias que me ha permitido nuevamente ser un servidor público para mi país y para mi provincia, Monseñor Nouel. Quiero agradecerle a mi familia que haya estado conmigo siempre. Darle las gracias infinitas a mi presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, a quien felicito también por ser reelegido en los próximos 4 años”, expresó Acosta, agradeciendo además a su equipo de trabajo y a los hombres y mujeres del PRM.

Hace unos meses El Torito se vio inhabilitado de su trabajo debido a una situación de salud, que lo obligó a tratarse en Estados Unidos.

El artista regresó al país hace unos días para integrarse a la campaña y se le vio en algunos mítines en su pueblo.

Su decisión de ser senador en representación del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue, según dijo, porque la provincia donde nació y creció se había quedado rezagada.

“Mi provincia merecía un cambio, no veía los avances, no teníamos las instituciones que debería tener una provincia”, comentó a la agencia EFE.

Para él, se trata de evitar que su provincia “vuelva al retroceso después de lo que hemos avanzado y las demás propuestas (que significan) volver atrás”.

El artista asegura que pese a sus cuatro años en el Senado, la política no le ha enamorado y que la música sigue siendo prioridad.

“Hay cosas de la política que no me gustan. No soy político, soy un comunitario, me gusta servir a la gente, al más necesitado. No estudié Ciencias Políticas, pero sí estudié en la calle el saber la necesidad que tiene un pueblo y cómo puedes ayudarlo sin tener que ser corrupto ni robar el dinero del pueblo”, señaló.

Bray Vargas

Brailyn Miguel Vargas Núñez conocido en el mundo del entretenimiento como Bray Vargas, puso en pausa su puesto como regidor en el ayuntamiento de Santiago de los Caballeros por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Reconocido en el mundo del modelaje y la comunicación Bray quedó en estas elecciones como diputado representando a su provincia y a su partido.

Un mes antes de asumir el puesto estará representando al país en el concurso de belleza masculino Mister Supranational República Dominicana 2024, que tendrá lugar el próximo jueves 4 de julio en Polonia, donde participarán aproximadamente 40 países del mundo.

En las elecciones de 2020 Vargas logró el cargo de regidor en el ayuntamiento de su ciudad natal tras ser el candidato más votado.

Se recuerda que en 2022 Bray resultó herido de bala en el rostro en un intento de atraco (robo) en el departamento de Antioquía, al nordeste de Colombia.

Selinée Méndez

“Mil gracias a cada uno de los ciudadanos que depositaron su confianza en mí. Hoy más que nunca prometo ser fiel a mi compromiso con cada uno de los planes y proyectos planteados durante mi campaña. Gracias por permitirme ser su diputada”, así se expresó la comunicadora Selinée Méndez quien se estrena como diputada por el partido La Fuerza del Pueblo (LFP) para el período 20224-2028.

Méndez es una abogada, comunicadora, productora y exreina de belleza, fue Miss República Dominicana 1998 y representó al país en Miss Universo de ese mismo año. También ha incursionado en la actuación con su papel en la serie de televisión "Asalto en la Lincoln" (1999) y en el cine con "Éxito por intercambio" (2003).

Como conductora, fue parte del elenco de los programas de televisión “Perdone la hora”, “9x9 Roberto” y actualmente “Selinée” y en radio es panelista en “Al Mediodía con Mariotti y Co”.

Es madre de dos niñas, Maia y Valeria, fruto del matrimonio de 11 años que tuvo con el productor de espectáculos René Brea, y de un joven, llamado Ariel Adolfo.

Bolívar Ernesto Valera Ariza, mejor conocido como El Boli, es un humorista, locutor, empresario y político de 42 años que repite por segunda vez consecutiva como diputado del municipio de Santo Domingo Este.

Valera inició en los medios gracias a Jochy Santos y Luisin Jiménez, a quienes define como sus mentores. Comenzó interactuando con el elenco del programa radial "El Mismo Golpe" a través de llamadas telefónicas.

Su lema es "Dominican dream", pues está convencido de que vive "el sueño dominicano" al cumplir todas sus metas, teniendo orígenes humildes provenientes de un barrio de Santo Domingo Este.

Alcanzó mayor popularidad tras ingresar a "Más Roberto" de la mano de Roberto Ángel Salcedo, logrando también incursionar en películas como "Mega Diva", "I love bachata", "Mi angelito favorito", "El que mucho abarca", "Pobres millonarios", "Cuentas por cobrar", "Casi fiel", "Mi suegra y yo", "Todo incluido" y "El plan perfecto".

También se convirtió en empresario con la creación del espacio de radio "El Mañanero", que ha servido como plataforma para múltiples comediantes ahora reconocidos.

El Boli es hijo de los docentes Rosa Ariza y Bolívar Valera, quienes son propietarios de un centro de estudio privado.

Juliana O´Neal

En 2018 dos amigos la convencieron de entrar a la política. Este año la merenguera y diputada Ycelmary Brito O´Neal (nombre real de Juliana O´Neal) vuelve a quedar como legisladora por el municipio Santo Domingo Este, en representación de LFP.

Hace seis años la artista concluía un proceso de librar un cáncer de mama, con el que batallaba por tercera vez. La merenguera dejó a un lado los sonidos de la güira y la tambora para involucrarse en un mundo que no conocía, pero en el que ha descubierto una nueva pasión, el trabajo social dentro de la política.

Ante esa ilusión por ayudar a las personas a través de la política, no descartó la reelección como diputada en el Congreso Nacional.

“Todo dependerá de lo que decida el partido, en caso de que el partido no me elija para competir por alguna posición, igual continuaré en la política porque es un trabajo que me apasiona, y ya me he involucrado con ayudar a la gente, y continuaré haciéndolo. De igual manera si se selecciona para alguna candidatura la aceptaré con mucho gusto”, reveló la artista hace dos años LISTÍN DIARIO.

En la cámara baja Juliana asumió la causa de denunciar la condición de salud de los pacientes dependientes de medicamentos de alto costo, la cual se ha ido deteriorando por lo difícil que se ha vuelto acceder a ellos en tiempo oportuno.

La legisladora, quien también pertenece a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, explicó que “desde hace meses se ha venido elevando el reclamo de colectivos de pacientes que no reciben los fármacos, lo que ha puesto en riesgo sus vidas, mientras que otros, ya la han perdido”.

La merenguera recordó que ha vivido en carne propia lo que vive un ciudadano común, con cáncer, y sin ningún tipo de apoyo económico. “En mi caso yo conté con el apoyo de gente como Johnny Ventura, Iván Ruiz y un grupo de amigos que me brindaron su apoyo moral y económico”, reveló.

Franklin Romero, el empresario disquero que llevó a la cima al grupo musical Aventura y que recorrió un camino de polvo en su vida personal, encontró en la política su verdadera vocación, refrendada por sus triunfos como diputado y ahora, de manera consecutiva, en uno de los 32 asientos del Senado de la República, como representante de la provincia Duarte.

Romero, que ganó por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), comenzó a tener nombre público a partir de la creación del sello discográfico Premium Latin Music, que impulsó los inicios del grupo Aventura, a principios del siglo XXI.