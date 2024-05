José Martínez Brito tras derrota electoral: "Mucha gente no supo votar por los diputados"

El abogado y comunicador José Martínez Brito expresó sus primeras palabras este martes tras quedar fuera de los diputados elegidos en la reciente batalla electoral para representar la circunscripción 2 del Distrito Nacional.

Aunque el panelista de "Esto No Es Radio" afirmó que habrá una revisión de aproximadamente 6 mil votos nulos, también admitió que está convencido de que el resultado no cambiará aún después de obtener mayor cantidad de votos que otros candidatos.

Sobre los posibles motivos de los votos no validos, Martínez Brito, quien pertenece al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), explicó que la evolución en la forma de realizar el sufragio ha provocado confusión en algunas personas.

"Todavía, en el 2024, la Junta Central Electoral sigue cambiando los métodos de votación y mucha gente no supo votar por los diputados y entendían que la elección del diputado seguía arrastrada por el senador y marcaban la casilla completa del partido con la cara de todos los diputados porque así era que se votaba antes", señaló.

"Y yo no sé si echarle la culpa de eso a la Junta Central Electoral por no hacer más programas de educación de voto y por cambiar el método de votación cada cuatro años, o echarle la culpa al sistema de partidos políticos que no educa a la población dominicana en términos democráticos, o culpar a la misma sociedad dominicana que no se preocupa por la política, que entiende que no es partícipe de la política, y cuando pasan cosas como estas, entonces la política termina pasándoles por arriba", continuó.