Jennifer López y Ben Affleck están al borde del divorcio, según reportes

Jennifer López y Ben Affleck están asistiendo a terapia luego de rumores de divorcio, según contó a In Touch una fuente cercana a los famosos, que conoce al actor desde "hace más de 10 años".

"Ben cree en la terapia, hasta cierto punto, y está dispuesto a participar con la mente abierta, aunque odia todo el proceso humillante", dijo la persona.

"Ben ya se mudó y es probable que tengan que vender la casa de sus sueños que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que pudiera haber durado", añadió.

Daily Mail también señaló que Jennifer y Ben llevan siete semanas sin ser vistos juntos públicamente. La última vez fue a finales de marzo, mientras almorzaban en la ciudad de Nueva York.

La pareja, conocida como 'Bennifer', se casó en julio de 2022 luego de reavivar su romance tras su primer compromiso a finales de 2002 y terminar su relación en 2004.

El 6 de mayo, López asistió sola a la Met Gala en Nueva York, donde fue coanfitriona. Además, celebró el Día de las Madres cenando en Wally's en Beverly Hills, California, el 12 de mayo.