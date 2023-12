JLo y Ben Affleck sufren estrés postraumático a raíz de su primera relación

Jennifer López y Ben Affleck siguen arrastrando algunos traumas de su primer romance que sucedió a inicios de los 2000.

La “Diva del Bronx” habló con Variety para promocionar su nuevo álbum "This Is Me ... Now", que documenta las diferentes etapas de su amor con Ben y su matrimonio en el 2022.

JLo confesó que ambos sufren estrés postraumático a raíz de la locura de los medios de comunicación con el primer intento que hicieron como pareja: “Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático", reveló.

Se recuerda que en 2003, los hoy esposo decidieron posponer su boda “debido a la excesiva atención de los medios en torno a nuestra boda”, decía un comunicado en ese tiempo.

En julio de 2022 la pareja se casó sellando su amor que venía de hace 20 años atrás.

Bennifer estuvo comprometida en el 2002 y se separaron en el 2004. Posteriormente ambos se casaron por su lado. Ella con Marc Anthony y tuvo dos hijos: los mellizos Emme y Max. Ben Affleck por su parte se casó con Jennifer Garner y tuvieron 3 hijos.