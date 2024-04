Britney Spears: "Mi familia me lastimó. No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá"

Britney Spears explotó el domingo contra su familia después de darse a conocer el acuerdo por el cual la cantante deberá pagar los honorarios legales de su padre, James Spears, relacionados con la batalla por la tutela.

"¡Realmente tenía razón sobre el daño a los nervios de mi espalda! ¡Ahora tengo que hacerme acupuntura todos los días de mi vida! ¡Si la gente supiera que una vez tuve que arrastrarme hasta mi propia puerta! ¡Mi familia me lastimó! ¡No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá!", dijo Britney al inicio de un mensaje en Instagram que desapareció junto a su cuenta.

"¡Las personas que se sentaron y no hicieron absolutamente nada están navegando sin problemas! En la manera en que me criaron siempre se me enseñó la formación del bien y del mal, ¡pero las dos personas que me criaron con ese método me lastimaron!", agregó.

De manera triste, la intérprete de "Everytime" afirmó que no ha podido hablar de frente con sus familiares y que uno de sus deseos es ir a su casa en Luisiana, pero no puede porque ellos se lo llevaron todo.

"¡Tengo mucha suerte de estar aquí! ¡Es curioso, porque hasta el día de hoy no se los he dicho cara a cara! ¡La niña que hay en mí sabe que serían destruidos y eso es básicamente todo! ¡Extraño mi casa en Luisiana y desearía poder visitarla, pero se llevaron todo!", finalizó.

El abogado de la cantante había alegado que Jamie había mal manejado su patrimonio. Mientras que la posición de posición de Jamie siempre ha sido que todos los gastos fueron aprobados por el juez.

"Aunque la tutela terminó en noviembre de 2021, su deseo de libertad ahora es verdaderamente completo", dijo el abogado de Spears, Mathew S. Rosengart, en un comunicado. "Como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no necesitará asistir ni involucrarse en los tribunales ni enredarse en procedimientos legales en este asunto".

El abogado de Jamie, Alex Weingarten, dijo que las dos partes "llegaron a un acuerdo que resolvió todas las disputas pendientes", evitando ir a juicio por la supuesta mala conducta financiera.